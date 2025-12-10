Producţia de carne a României a crescut în octombrie 2025 la porcine, la ovine şi caprine şi la păsări şi a scăzut la bovine în comparaţie cu luna precedentă, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS), transmite Agerpres.

Raportat la octombrie 2024, producţia de carne a urcat la ovine şi caprine şi la păsări, iar la bovine şi porcine a scăzut.

În octombrie 2025, au fost sacrificaţi 333.000 de porci, în creştere cu 7,07% comparativ cu septembrie 2025, când au fost sacrificate 311.000 de animale. Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, numărul de sacrificări a fost mai mic cu 2,92%.

Producţia de carne de porc a totalizat 30.231 tone în octombrie 2025, în creştere cu 11,28% faţă de septembrie 2025. În schimb, comparativ cu luna similară a anului precedent, România a înregistrat o scădere a producţiei, cu 1,33% în octombrie 2025.

Potrivit INS, în octombrie 2025, au fost sacrificate 316.000 de oi şi capre, mai multe decât în septembrie, când s-au înregistrat 299.000 de animale sacrificate. În octombrie 2024, numărul ovinelor şi caprinelor sacrificate a totalizat 322.000 de capete.

La ovine şi caprine, greutatea în carcasă a înregistrat o creştere în octombrie 2025 faţă de luna anterioară, cât şi raportat la octombrie 2024. Astfel, producţia de carne de ovine şi caprine a fost de 4.578 tone în octombrie 2025, în creştere cu 5,24% faţă de cea din septembrie şi cu 4,93% comparativ cu luna similară din 2024.

La carnea de pasăre, producţia – 56.453 tone – a crescut în octombrie 2025 atât raportat la luna anterioară, cu 7,24%, dar şi comparativ cu luna similară din 2024, cu 12,96%.

Datele statistice arată că în octombrie 2025 au fost sacrificate 33,685 milioane de păsări, în creştere cu 6,63% faţă de luna anterioară (31,591 milioane capete) şi cu 12,37% comparativ cu octombrie 2024 (29,976 milioane de capete).

În ceea ce priveşte producţia de carne de bovine, aceasta a totalizat în luna octombrie a acestui an 6.540 tone, în scădere cu 10,64% faţă de septembrie, când a fost înregistrată o producţie de 7.319 tone carcasă. Faţă de octombrie 2024, când s-au consemnat 6.958 tone carcasă, scăderea a fost de 6%.

În perioada analizată, numărul bovinelor sacrificate a ajuns la 40.000 de capete, în scădere cu 9,09% faţă de 44.000 de capete înregistrate în septembrie 2025. Raportat la octombrie 2024, numărul sacrificărilor a coborât cu 6,98%.