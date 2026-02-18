Fermele mici și mijlocii din Germania ar putea avea în curând acces la o soluție mai ieftină pentru producerea biogazului, arată Agrarheute. Mini-instalațiile de biogaz pentru fermentarea gunoiului de grajd promit costuri reduse și recuperarea rapidă a investiției, iar modelul este demn de luat în seamă. Până acum, costurile mari de construcție au descurajat mulți crescători de animale. În special fermele de dimensiuni medii nu reușeau să transforme producția de gunoi de grajd într-o sursă profitabilă de energie. Noile sisteme standardizate ar putea schimba această situație.

În Germania, aproximativ 30% din cantitatea totală de dejecții este valorificată în instalații de biogaz. Pentru fermele mai mici, investiția nu era rentabilă. Totuși, pentru instalațiile de până la 150 kilowați există o remunerație mai mare pentru energia livrată în rețea. Ministerul Federal al Alimentației și Agriculturii din Germania finanțează din 2023 un proiect pe trei ani. Scopul este dezvoltarea unor instalații foarte mici, de aproximativ 50 kW, destinate fermentării dejecțiilor de bovine. Bugetul total al programului este de 7,1 milioane de euro, iar obiectivul este ca prețul final să fie atractiv pentru ferme cu aproximativ 100 de vaci și tineret aferent. Proiectele sunt derulate în cadrul unui program destinat creșterii utilizării îngrășămintelor organice în producția de biogaz.

Beneficiile sunt duble. În primul rând, fermentarea dejecțiilor reduce cu până la 90% emisiile de metan, comparativ cu depozitarea în bazine deschise. În al doilea rând, biogazul obținut este un combustibil flexibil, care poate reduce semnificativ costurile fermei.

Instalații destinate fermelor cu minim 170 de vite

Unul dintre proiecte este coordonat de Universitatea Hohenheim, în cadrul grupului condus de Andreas Lemmer. Programul, denumit KLAWIR, urmărește dezvoltarea unei instalații standardizate și ieftine. Instalațiile sunt destinate fermelor cu minimum 170 de unități vită mare. Ele folosesc un sistem de fermentare într-o singură etapă și un fermentator realizat într-o construcție tip „sandwich” din lemn. Sistemul este complet reciclabil. Datele sunt colectate și procesate automat, ceea ce permite un grad ridicat de digitalizare. Instalația include și un sistem de recuperare a căldurii. Pentru unități de 30–50 kW, costul ar urma să fie sub 8.000 de euro per kilowatt instalat.

Gradul ridicat de standardizare reduce investiția cu aproximativ 50% față de instalațiile existente. Potrivit cercetătorului Patrick Altendorf, o instalație de 50 kW ar costa aproape jumătate față de sistemele similare actuale. Toate componentele sunt livrate standardizat și preasamblate. Trei camioane sunt suficiente pentru transport. Dacă fundația este pregătită, montajul complet durează aproximativ trei săptămâni.

Prețul nu include un modul de cogenerare pentru producerea energiei electrice. Ferma poate alege cum valorifică gazul: pentru încălzire, pentru producerea de electricitate sau pentru injectare în rețeaua de gaze. Instalațiile sunt concepute astfel încât să poată fi demontate și relocate. Această flexibilitate reduce riscul investițional. În cazul schimbării modelului de afaceri sau al lipsei unui succesor, echipamentul poate fi vândut.

Venituri de până la 50.000 de euro pe an

Conform legislației actuale din Germania, puterea instalată pentru astfel de sisteme nu poate depăși 150 kW pe amplasament. Cel puțin 80% din substrat trebuie să fie dejecții. Pentru instalațiile noi de până la 75 kW, tariful de preluare a energiei este de 22 de cenți pe kWh. La o instalație de 50 kW, veniturile pot ajunge la aproximativ 50.000 de euro anual. Investiția ar putea fi amortizată în aproximativ zece ani. Calculul nu include valorificarea căldurii reziduale.

Căldura produsă poate încălzi clădiri agricole sau locuințe. Cantitatea anuală este suficientă pentru aproximativ 15 gospodării. Operarea zilnică ar necesita cel mult 15 minute, datorită monitorizării digitale prin aplicație mobilă.

Într-un context marcat de presiunea costurilor și de obiectivele climatice, mini-instalațiile de biogaz ar putea deveni o opțiune viabilă pentru fermele medii. Reducerea emisiilor și producția proprie de energie ar putea transforma gunoiul de grajd într-o resursă strategică.