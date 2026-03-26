Un mic dejun echilibrat poate face diferența atunci când încerci să slăbești, dar ritmul alert al dimineților îi face pe mulți să sară peste prima masă a zilei sau să aleagă variante nesănătoase. O soluție simplă este un preparat rapid, sățios și ușor de transportat, care se face în câteva minute și poate fi luat la pachet.

Una dintre cele mai practice opțiuni este combinația de iaurt, semințe și fructe, un mic dejun care oferă proteine, fibre și energie constantă, fără un aport caloric ridicat.

Mic dejun rapid cu iaurt și semințe

Ingrediente:

200 g iaurt grecesc (2% sau 5% grăsime)

1 lingură de semințe de chia

1 lingură de fulgi de ovăz

1 mână de fructe de pădure (proaspete sau congelate)

1 linguriță de miere sau fără, după preferință

opțional: câteva nuci sau migdale

Mod de preparare:

Se amestecă toate ingredientele într-un bol sau direct într-un borcan cu capac. Dacă folosești fructe congelate, le poți adăuga direct, vor da o textură răcoritoare și vor păstra preparatul proaspăt mai mult timp. Totul durează aproximativ 3–5 minute.

Preparatul poate fi consumat pe loc sau pus într-un borcan și luat la birou. Se păstrează bine câteva ore la frigider și este ușor de transportat.

De ce ajută la slăbit

Iaurtul aduce proteine care mențin senzația de sațietate, iar semințele de chia și ovăzul oferă fibre care încetinesc digestia și reduc pofta de gustări între mese. Fructele adaugă un gust dulce natural, fără zahăr rafinat.

Acest tip de mic dejun este ușor de adaptat, în funcție de preferințe sau de ce ai în bucătărie, și poate deveni o rutină simplă pentru diminețile aglomerate, fără compromisuri în alimentație.