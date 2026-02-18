România va participa pentru prima dată la finala europeană a competiției Bocuse d’Or Europe 2026, ce va avea loc între 15-16 martie, la Marsilia. Pentru gastronomia locală, este intrarea într-un reper care, de peste trei decenii, definește standardele de excelență în bucătăria profesională.

Bocuse d’Or este considerat cel mai exigent și prestigios concurs gastronomic din lume. Dincolo de metaforă, competiția presupune un nivel de rigoare rar întâlnit: teme impuse, reguli stricte, cronometru, jurizare tehnică și evaluare detaliată a fiecărui element din farfurie. Țările care performează aici au construit în timp școli, echipe, metodologii și parteneriate solide.

O nouă etapă pentru gastronomia românească

În competiții de acest calibru, talentul reprezintă doar punctul de plecare. Performanța se construiește în timp, prin standarde clare, disciplină, infrastructură și parteneriate care pot susține un parcurs pe termen lung.

„Orice drum începe cu un prim pas. Diferența o face cine merge alături de tine” este ideea care definește momentul actual pentru echipa României. În acest context, METRO România devine partener strategic al echipei României la Bocuse d’Or, susținând participarea la prima prezență a țării noastre pe scena europeană.

Experiența internațională, pusă în sprijinul echipei României

METRO are o istorie îndelungată în cadrul competiției la nivel internațional. Colaborarea a început în 2005, iar din 2013 compania a devenit sponsor principal al selecțiilor europene și al finalei mondiale, având un rol activ inclusiv în organizare și în furnizarea ingredientelor pentru competiție.

„Prima participare a României la ediția europeană Bocuse d’Or e un moment de cotitură pentru gastronomia locală, iar noi, la METRO, suntem mândri să fim partenerul strategic al echipei naționale. De zeci de ani, METRO susține competiția Bocuse d’Or la nivel internațional, dintr-un angajament pe termen lung față de excelență, standarde profesionale și dezvoltarea întregii industrii HoReCa.

Acum, când METRO România împlinește 30 de ani de prezență pe piață, un astfel de parteneriat pentru susținerea echipei naționale vine să confirme rolul pe care ni l-am asumat constant: acela de a sprijini concret viitorul gastronomiei de top din România”, spune Karan Khurana, CEO METRO România

De ce contează acest moment?

Pentru publicul larg, o competiție gastronomică poate părea un eveniment de nișă. În realitate, Bocuse d’Or funcționează ca un reper profesional pentru întreaga industrie HoReCa, influențând formarea tinerilor bucătari, standardele de lucru, nivelul de exigență și dialogul internațional al gastronomiei unei țări.

Prezența României la Bocuse d’Or Europe înseamnă, în primul rând, asumarea unui drum pe termen lung. Iar într-un astfel de context, parteneriatele stabile și experiența acumulată pot face diferența între o participare simbolică și o dezvoltare sustenabilă.

„Participarea la Bocuse d’Or Europe presupune un efort complex și continuu: antrenamente zilnice, testări repetate, ajustări fine, logistică riguroasă, selecție atentă a ingredientelor și coordonare permanentă a echipei. La acest nivel, entuziasmul este doar începutul, iar performanța se construiește prin disciplină, metodologie și standarde asumate.

În tot acest peisaj, un parteneriat solid este condiția unei construcții sustenabile pe termen lung, cu impact real pentru gastronomia țării. România face acest pas cu un partener care știe drumul și înțelege ce înseamnă performanța la acest nivel”, adaugă Chef Cezar Munteanu, președintele ANBCT.

Despre Bocuse d’Or

Considerată cea mai prestigioasă competiție gastronomică din lume, Bocuse d’Or reunește în finala desfășurată din doi în doi ani cei mai talentați chefi ai planetei, într-un spectacol al excelenței culinare, fondat în 1987 de legendarul Chef Paul Bocuse. De-a lungul celor aproape patru decenii, peste 70 de țări au participat la competiție, iar doar 52 chefi au reușit să obțină titlul suprem, transformându-l într-un reper al perfecțiunii gastronomice la nivel mondial.

Ediția Bocuse d’Or Europe 2026 va avea loc la Marsilia, în cadrul Sirha Méditerranée. În această ediție specială, Bocuse d’Or și Sirha Méditerranée creează împreună un adevărat ecosistem al gastronomiei mondiale, unde profesioniști, producători, pasionați de gătit și talente emergente se întâlnesc într-un cadru unic. Marsilia va fi transformată, pentru câteva zile, în capitala mondială a gastronomiei, oferind o scenă spectaculoasă pentru cei 20 de candidați europeni care își vor prezenta viziunea asupra „haute cuisine-ului” contemporan.

Despre ANBCT

Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism (ANBCT) este cea mai veche organizație profesională a bucătarilor și cofetarilor din România. De peste 50 de ani, ANBCT sprijină dezvoltarea profesională a membrilor săi, promovează gastronomia românească și facilitează participarea echipelor naționale la competiții culinare de prestigiu din întreaga lume, fiind parte din Worldchefs, cea mai mare rețea globală de chefs profesioniști.

Sub conducerea lui Chef Cezar Munteanu, asociația a intrat într-o etapă de modernizare și vizibilitate internațională, prin întâlniri regionale constante și proiecte educaționale naționale. Totodată, lotul echipe naționale continuă să participe la competiții globale, cele mai recente rezultate fiind obținute la IKA Culinary Olympics 2024, Global Chefs Challenge 2024, Worldchefs European Grand Prix Rimini 2025 și Croatian Culinary Cup 2025. Pentru mai multe informații, accesați www.anbct.ro și conturile oficiale de social media: facebook.com/anbct1971 și instagram.com/anbct.romania/

Despre METRO

METRO este un lider internațional în comerțul cu ridicata de produse alimentare și nealimentare, specializat în deservirea nevoilor hotelurilor, restaurantelor și firmelor de catering (HoReCa), precum și ale comercianților independenți (Traders).

La nivel global, METRO deservește aproximativ 15 milioane de clienți care beneficiază de un mix multicanal unic: pot cumpăra produsele fie din unul dintre magazinele mari din zona lor, fie prin livrare la locație (Food Service Distribution, FSD) — totul integrat și susținut digital.

În paralel, METRO MARKETS se dezvoltă ca un marketplace internațional pentru clienții profesioniști, care crește și se extinde continuu începând din 2019. Unul dintre principiile de bază ale companiei este abordarea sustenabilă, METRO fiind listată în diferiți indici și clasamente de sustenabilitate, precum MSCI, Sustainalytics și CDP.

METRO operează în peste 30 de țări și are peste 85.000 de angajați la nivel mondial. În anul financiar 2023/24, METRO a înregistrat vânzări de 31 de miliarde de euro.