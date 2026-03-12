Față de statele membre ale UE, care se caracterizează printr-o reglementare a relațiilor comerciale oarecum liniară, în blocul Mercosur lucrurile stau oarecum diferit. Iată ce caracterizează, în principal, fiecare stat în parte.

Brazilia – locomotiva Mercosur

Brazilia realizează 70% din PIB-ul Mercosurului și reprezintă prioritatea strategică pentru majoritatea companiilor europene care intră în bloc. Este, de asemenea, cel mai complex mediu de intrare din America Latină.

La 1 ianuarie 2026, Brazilia se află în stadiile incipiente ale celei mai semnificative reforme fiscale din istoria sa. Țara înlocuiește cinci taxe indirecte în cascadă cu un sistem dual TVA, CBS la nivel federal și IBS la nivel de stat și municipal. Tranziția va fi realizată treptat, pe durata a șapte ani.

Rata combinată CBS și IBS este estimată la aproximativ 26,5%, dar sistemul de credite de intrare ar putea reduce povara fiscală efectivă comparativ cu vechiul model în cascadă, în funcție de poziția în lanțul valoric.

Acest lucru contează pentru moment, deoarece deciziile de structurare ale entităților luate în 2026 vor bloca pozițiile fiscale pe durata tranziției de șapte ani. O companie europeană care înființează acum o filială, un birou de reprezentare sau o societate mixtă în Brazilia trebuie să înțeleagă nu doar regimul fiscal actual, ci și regulile de tranziție și modul în care acestea afectează prețurile de transfer, taxele la import și repatrierea profiturilor.

Pentru a face lucrurile corect, este nevoie de cineva care înțelege interpretarea autorității fiscale locale a regulilor care, în unele cazuri, încă sunt în curs de redactare.

Brazilia nu trebuie privită ca un bloc

Dincolo de taxe, realitățile comerciale ale Braziliei sunt distincte. Rețelele de distribuție sunt regionale, nu naționale. De fapt, la fel ca și în UE, unde majoritatea rețelelor acționează la nivelul statelor – membre. De aceea, o relație comercială cu Brazilia trebuie privită ca o relație cu mai multe regiuni, cu interese și politici diferite.

Așteptările privind prețurile variază considerabil între sud și nord-est. Relațiile cu clienții se construiesc – conform tradițiilor locale – prin contact personal în moduri pe care o strategie de vânzări la distanță nu le poate reproduce.

Restul Mercosur: trei piețe, trei roluri strategice

Argentina a devenit, în ultimii ani, cea mai orientată spre reformă economică din America de Sud. Pentru minerit, energie, agricultură și agritehnologie, ar putea oferi o cale de intrare mai rapidă decât Brazilia, cu costuri mai mici de instalare și un mediu de reglementare mai receptiv. Compromisul este o volatilitate politică mai mare și un mediu valutar care necesită o structurare financiară atentă.

Uruguay este cea mai mică economie din Mercosur, dar are cel mai favorabil mediu de reglementare pentru afaceri din bloc. Multe companii europene îl folosesc ca hub regional sau piață pilot înainte de a se angaja în Brazilia. Pentru servicii financiare, tehnologie sau consultanță, oferă un mediu cu risc mai redus pentru a învăța dinamica regională înainte de scalare.

Paraguay oferă cele mai scăzute costuri cu forța de muncă din Mercosur și o bază de producție în creștere. Pentru companiile cu cerințe sensibile la costuri de producție sau asamblare, Paraguay poate servi ca bază de producție în cadrul uniunii vamale Mercosur, deservind piața braziliană prin comerț intra-bloc, fără tarife.

