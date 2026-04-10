Ștefan Pădure, președintele Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc și vicepreședinte Federația Națională PRO AGRO, a făcut o analiză la sânge a produsului românesc și a pericolelor care-l amenință, la podcastul „Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.

El a avertizat că România are un avantaj important în sectorul agroalimentar, dar nu reușește încă să-l valorifice strategic în contextul acordurilor comerciale internaționale.

„Alimentul este o resursă care se regenerează. De două ori pe an, teoretic, ai această capacitate de producție și ai putea sta la masa marilor decidenți”, explică Ștefan Pădure.

Cu toate acestea, România nu a ajuns încă în poziția de beneficiar net al acordurilor comerciale, din cauza lipsei unor industrii consolidate și competitive la nivel global.

Marea problemă: absența brandurilor românești

O problemă majoră identificată de Ștefan Pădure este absența unor branduri românești puternice în sectorul alimentar. În lipsa acestora, România rămâne blocată într-un model economic bazat pe exportul de materii prime.

Președintele APAR, Ștefan Pădure, atrage atenția asupra presiunii tot mai mari pe care produsele din import o exercită asupra pieței alimentare din România, în special în sectorul cărnii de vită și de pui.

Potrivit acestuia, problema nu ține doar de volumele importate, ci mai ales de modul în care acestea ajung pe rafturile magazinelor. „Vorbim de carnea de vită, de carnea de pui, de pieptul de pui, produse care intră în preparate și care, chiar dacă par în cantități mici, ajung într-o piață dominată de retail”, explică Pădure.

„Dacă am fi avut branduri solide pentru produse, atunci am fi putut depăși acest stadiu de sclavagism, de simplu furnizor de materii prime și am fi putut crea valoare adăugată reală”, afirmă Ștefan Pădure.

Ce se ascunde sub eticheta de „private label”

„Pentru că nu vorbim de carnea scumpă de vită, carnea specială, care se vinde în restaurante.(…) Noi vorbim aici de carnea vită-lucru, care intră în preparate, vorbim de carnea pui-lucru, care, chair dacă cota de salvgardare este mică, de 1,6%, toate produsele astea vin într-o singură țară, unde retailul are un procent foarte mare, peste 60%, probabil că în orașele mari depășește 80% și produsele private label cresc, acel private label care poate aduce orice produs, din orice țară, sub o denumire și un ambalaj al retailerului.

Și tu poți să spui că este un produs franțuzesc, nemțesc, sau este un produs românesc, pentru că are o marcă care spune că este ceva românesc: ori Gust românesc, ori Dor.

Ștefan Pădure: „Mercosur ne afectează și în privința cărnii de vită”

Iar produsele acelea pot fi făcute în Franța, sau în alte părți care au tradiții, au putere de producție și vor veni aici, la un preț foarte mic, scoțând în afară două sectoare extrem de puternice la noi: unul care se cheamă carnea de pui, unde avem autosuficiență și abia am reușit acest lucru pentru că este integrată, iar al doilea, carnea de vită care a început să crească.

Știți că avem cel mai mare, cel mai mare efectiv de Angus din Europa, de rasă pură. Avem peste 100.000 de animale de rasă pură, cel mai mare efectiv din Europa”, afirmă acesta, subliniind că există oportunități reale pentru dezvoltarea lanțului valoric – de la creștere la procesare și tranșare”, mai spune președintele APAR.

„Iată de ce acorduri precum Mercosur ne afectează și în privința cărnii de vită”, a declarant în exclusivitate la ”Agricultura în schimbare”, Ștefan Pădure.