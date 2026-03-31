VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Emil Dumitru (Ministerul Agriculturii): Ajutoarele de stat ar trebui monitorizate de Comisia Europeană/ Sprijinul acordat de Ungaria producătorilor de lapte, supra-compensare

31 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Emil Dumitru (Ministerul Agriculturii): Ajutoarele de stat ar trebui monitorizate de Comisia Europeană/ Sprijinul acordat de Ungaria producătorilor de lapte, supra-compensare
Colaj foto G4Food

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Emil Dumitru la conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”:

„Întorcându-mă la finanțare, ajutoarele de stat, după cum știți că este construit bugetul României și restricțiile bugetare pe care le avem, eu nu vreau să promit mai mult decât ne putem ține de cuvânt. Sigur că avem o creștere a bugetului Ministerului Agriculturii de 5% față de anul 2025. Ăsta e un lucru îmbucurător, doar că ar trebui și ajutoarele de stat un pic monitorizate de Comisia Europeană.

Și vă dau un exemplu concret: România și sectorul vacii de lapte are în acest moment… se confruntă cu o criză pe ceea ce înseamnă prețul pe care îl vor încasa fermierii începând cu luna aprilie. Procesatorii i-am notificat că vor primi de la 2,2-2,5 lei pe litru de lapte la 1,7-1,8 lei pe litru de lapte. Practic, este o scădere care îi face necompetitivi pe fermierii noștri și vor fi nevoiți să vândă sub prețul de cost.

Ungaria, care are un grad de autosuficiență de 120% deja a anunțat ieri pe site-ul ministerului lor că vor acorda un sprijin echivalentul de 200 lei pe tona de lapte comercializat, în condițiile în care, din câte știm noi, pe orientările comisiei privind liniile de ajutor de stat, un astfel de mecanism trebuie să aibă parcurși câțiva pași, să fie notificată schema, să vadă dacă este o opoziție, dacă nu este o supra-compensare din partea statului membru și așa mai departe”.

G4Food și Economedia au organizat vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care a adus în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința a reunit decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile s-au concentrat pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.

