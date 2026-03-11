G4Food și Economedia organizează pe 20 martie 2026 conferința „România în noul context global”, un eveniment care aduce la aceeași masă decidenți și lideri din agribusiness și industrie. Conferința va avea loc la Hotel CARO București și va fi transmisă editorial prin platformele G4Media, G4Food, Economedia și Mediafax, cu o audiență cumulată de peste 12 milioane de utilizatori unici lunar.

Evenimentul propune două dezbateri majore, construite în jurul impactului schimbărilor economice globale asupra economiei românești și al oportunităților de extindere internațională.

Primul panel, moderat de G4Food, este dedicat agriculturii și analizează modul în care schimbările economice globale influențează competitivitatea fermierilor și procesatorilor. Discuțiile vor aborda efectele asupra prețurilor, standardelor și lanțurilor de aprovizionare, dar și opțiunile de adaptare și măsurile de protecție la nivel național și european

Al doilea panel, moderat de Economedia, are ca temă „Pașaport de business pentru America Latină” și vizează sectoarele cu potențial de creștere, precum automotive, IT, producție prelucrătoare și textile. Agenda include investiții, parteneriate și lanțuri de furnizori în statele Mercosur, precum și rolul statului în sprijinirea exporturilor și a internaționalizării companiilor românești.

Conferința „România în noul context global” își propune să ofere un cadru de dialog aplicat între mediul public și cel privat, într-un moment în care agricultura și industria locală sunt nevoite să se adapteze rapid la presiunile externe și la noile oportunități de piață.

Evenimentul este susținut de Fabrica de Zahăr Premium Luduș, Eurodac Automotion, AiPro și Agroland Group, în calitate de parteneri ai conferinței.