Guvernul României a adoptat marți memorandumul care permite semnarea acordului de parteneriat între Uniunea Europeană și statele membre Mercosur. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, care a precizat că documentul urmează să intre în vigoare provizoriu de la 1 mai acest an, relatează Mediafax.
1 mai 2026 este data estimată pentru intrarea în vigoare provizorie a acordului.
Pe plan intern, imediat după semnare, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei vor elabora legea de ratificare, care va fi transmisă Parlamentului României pentru dezbatere și aprobare.
Un punct central al acordului îl reprezintă mecanismele de siguranță pentru piețele agricole sensibile. Executivul european va monitoriza constant fluxurile comerciale (importuri, exporturi, producție și prețuri) pentru a preveni distorsiunile economice.
Principalele măsuri de protecție includ:
Intervenție rapidă: Posibilitatea declanșării unei anchete imediate la primele indicii de dezechilibru pe piață.
Termen de 21 de zile: Măsuri de salvgardare provizorii pot fi impuse în maximum trei săptămâni de la identificarea unei probleme.
Pragul de variație: Mecanismele de protecție se activează în cazul unei creșteri sau scăderi de peste 5% a prețului mediu pentru un anumit produs provenit din spațiul Mercosur.
