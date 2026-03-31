Guvernul României a adoptat marți memorandumul care permite semnarea acordului de parteneriat între Uniunea Europeană și statele membre Mercosur. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, care a precizat că documentul urmează să intre în vigoare provizoriu de la 1 mai acest an, relatează Mediafax.

Calendarul implementării și ratificării

1 mai 2026 este data estimată pentru intrarea în vigoare provizorie a acordului.

Pe plan intern, imediat după semnare, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei vor elabora legea de ratificare, care va fi transmisă Parlamentului României pentru dezbatere și aprobare.

Protecția producătorilor interni – clauze de salvgardare

Un punct central al acordului îl reprezintă mecanismele de siguranță pentru piețele agricole sensibile. Executivul european va monitoriza constant fluxurile comerciale (importuri, exporturi, producție și prețuri) pentru a preveni distorsiunile economice.

Principalele măsuri de protecție includ:

Intervenție rapidă: Posibilitatea declanșării unei anchete imediate la primele indicii de dezechilibru pe piață.

Termen de 21 de zile: Măsuri de salvgardare provizorii pot fi impuse în maximum trei săptămâni de la identificarea unei probleme.

Pragul de variație: Mecanismele de protecție se activează în cazul unei creșteri sau scăderi de peste 5% a prețului mediu pentru un anumit produs provenit din spațiul Mercosur.