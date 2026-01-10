Acordul Mercosur, de liber schimb între țările Americii de Sud și Uniunea Europeană a stârnit vii dispute. Ele au culminat cu ieșirea în stradă a fermierilor din mai multe state europene. Iar fermierii par a fi vârful de lance al oponenților semnării tratatului economic.

Principalele prevederi ale Mercosur

Mercosur va elimina taxele pentru 91% din exporturile UE, inclusiv pentru automobile, de la 35% în prezent, pe o perioadă de 15 ani. UE va elimina progresiv taxele pentru 92% din exporturile Mercosur pe o perioadă de până la 10 ani.

Mercosur va elimina, de asemenea, taxele pentru produsele agricole ale UE, cum ar fi cele de 17% pentru vinuri și 20-35% pentru băuturi spirtoase. Pentru produsele agricole mai sensibile, UE va oferi cote sporite, inclusiv 99.000 de tone metrice în plus pentru carnea de vită, în timp ce Mercosur va acorda UE o cotă scutită de taxe de 30.000 de tone pentru brânzeturi.

Există, de asemenea, cote UE pentru carnea de pasăre, carnea de porc, zahăr, etanol, orez, miere, porumb și porumb dulce, iar pentru Mercosur pentru lapte praf și lapte praf pentru sugari.

Carnea de vită suplimentară reprezintă 1,6% din consumul de carne de vită din UE și 1,4% pentru carnea de pasăre. Susținătorii acordului indică importurile existente ca dovadă că Mercosur îndeplinește standardele UE.

Acordul recunoaște 350 de indicații geografice pentru a preveni imitarea anumitor produse alimentare tradiționale ale UE, cum ar fi brânza Parmigiano Reggiano.

Ce spun susținătorii

Comisia Europeană (CE) și susținătorii precum Germania și Spania spun că acordul oferă o cale de a scăpa de dependența de China, în special pentru minerale critice precum litiul metalic din baterii.

Susținătorii spun, de asemenea, că oferă o cale de a evita impactul tarifelor impuse de președintele american Donald Trump.

CE afirmă că acordul de liber schimb este cel mai mare pe care l-a convenit vreodată în ceea ce privește reducerile tarifare, eliminând peste patru miliarde de euro (4,7 miliarde de dolari) de taxe la exporturile UE anual și o parte necesară a eforturilor UE de a-și diversifica legăturile comerciale.

Comisia adaugă că, având în vedere colecția modestă de acorduri comerciale ale Mercosur, UE ar avea un avantaj de avans și notează că firmele din UE vor putea licita pentru contracte publice în Mercosur în aceleași condiții ca și furnizorii locali – lucru pe care Mercosur nu l-a oferit anterior în acordurile comerciale.

Există, de asemenea, potențiale măsuri de salvgardare pentru a aborda posibilele perturbări ale pieței.

De ce se opun fermierii

Fermierii europeni protestează față de faptul că un asemenea acord ar duce la importuri ieftine de produse sud-americane, în special carne de vită, care nu îndeplinesc standardele UE privind mediul și siguranța alimentară. Comisia Europeană afirmă că standardele UE nu vor fi relaxate.

Acordul include angajamente privind mediul, inclusiv pentru a preveni defrișările suplimentare după 2030. Cu toate acestea, grupurile ecologiste spun că îi lipsesc măsuri aplicabile.

Ecologiștii au numit acordul „distrugător climatic” și spun că ar duce la o creștere a defrișărilor, deoarece țările Mercosur ar vinde mai multe produse agricole și materii prime, adesea provenite din zone împădurite, inclusiv din Amazon.



Franța, cel mai mare producător de carne de vită din UE, a declarat că va semna acordul de liber schimb numai dacă acesta „protejează interesele” agriculturii franceze și din UE. Italia, Ungaria și Polonia și-au exprimat, de asemenea, opoziția.

Pe scurt, fermierii europeni se tem că Uniunea ar urma să fie invadată de produse precum carnea de vită și de pasăre, porumb, precum și alte produse mai ieftine decât le pot ei produce. Asta în condițiile în care, și așa, sectorul zootehnic european este în mare parte dependentă de soia provenită din America de Sud…

Cum răspunde CE fermierilor care se opun Mercosur

Când Comisia a propus acordul spre aprobare, aceasta a stabilit un mecanism prin care accesul preferențial la Mercosur pentru produsele agricole sensibile, cum ar fi carnea de vită, ar putea fi suspendat.

Momentul declanșator pentru ca Comisia să evalueze necesitatea unor astfel de garanții ar fi dacă volumele importurilor ar crește cu peste 10% sau prețurile ar scădea cu această sumă într-una sau mai multe țări ale UE.

Parlamentul European a propus o valoare de declanșare mai mică, de numai 5%.

Executivul UE a declarat că va studia o posibilă aliniere a standardelor de producție între produsele interne și cele importate, în special în ceea ce privește pesticidele și bunăstarea animalelor.

În acest sens, chiar în această săptămână, comisarul pentru Sănătate, Oliver Varhelyi, a vorbit despre intrarea în vigoare a unor reguli mai dure privind reziduurile de pesticide în produse. El a făcut referire la trei produse – cardeazin, benomul și refofanid – utilizate în special în cultura fructelor tropicale. Pentru aceste trei molecule, limita de reziduuri în produse va fi zero.

Comisarul a vorbit și despre întărirea controalelor calității produselor la frontieră. În acest context, spunea ei, specialiști europeni vor evalua, în țările de origine a produselor, standardele aplicate și respectarea lor.

În cele din urmă, se precizează că următorul buget al UE va oferi un fond de criză de 6,3 miliarde de euro pentru fermierii din UE. Această sumă ar putea acoperi „evenimentul improbabil” în care acordul ar afecta piețele agricole ale UE.