Un raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite arată că Mercadona, lanțul spaniol de supermarketuri cu origine în Valencia își triplează vânzările față de principalul său competitor din sectorul distribuției.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Departamentul pentru Agricultură al Guvernului Statelor Unite a lăudat poziția de lider de necontestat pe care o deține Mercadona în sectorul distribuției de alimente din Spania. Raportul anual „Retail Foods Spain 2025”, publicat în luna noiembrie, ajunge să afirme despre lanțul de supermarketuri că este „un fenomen cultural”.

Documentul oficial, consultat de ABC, detaliază faptul că firma valenciană își triplează vânzările față de principalul său competitor, Carrefour, și o definește nu doar ca fiind prima companie din sector, ci și ca un adevărat fenomen de masă în societatea spaniolă. Washingtonul subliniază, în evaluarea sa de piață menită să ghideze exportatorii, că Mercadona a reușit să se consolideze datorită unei oferte dedicate în principal consumatorului național, cu produse tipice, și datorită greutății mărcilor proprii.

Analiza realizată de Guvernul condus de Donald Trump evidențiază faptul că Spania este una dintre țările europene unde marca proprie are cea mai mare pondere, impulsionată de interesul tot mai mare al consumatorilor pentru raportul calitate-preț. Conform raportului, gospodăriile spaniole alocă până la 44% din buget produselor marcă proprie ale distribuitorului, un context în care Mercadona iese vizibil întărită în fața celorlalți concurenți.

Departamentul pentru Agricultură plasează Mercadona în vârful clasamentului distribuitorilor, cu vânzări estimate la 34,5 miliarde de dolari în 2024. Pe locul al doilea se află Carrefour cu 12 miliarde, urmat de Lidl, Dia, Eroski, Alcampo, Consum, El Corte Inglés, Bonpreu și Ahorramás.

Toate acestea, afirmă Administrația americană, se întâmplă într-un context în care sectorul distribuției de alimente din Spania cunoaște o „revigorare”, cu deschiderea a 244 de magazine noi între ianuarie și aprilie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 25% față de aceeași perioadă a anului precedent, condusă de supermarketuri, magazine cu autoservire și lanțuri regionale de supermarketuri.

De asemenea, se prevede o creștere moderată a vânzărilor în 2025, impulsionată de recuperarea strategiilor omnicanal și de popularitatea în creștere a produselor sănătoase și de proximitate. În plus, consumatorii combină canalele fizice și online, favorizând platformele digitale pentru cumpărături mai mari și achizițiile în persoană pentru produsele proaspete.

Un sector „foarte fragmentat”

Pe de altă parte, raportul indică faptul că peisajul competitiv al comerțului cu amănuntul va rămâne „foarte fragmentat” în restul anului. „Mediul concurențial este concentrat, cu Mercadona menținându-și leadership-ul, urmată de Carrefour”, se consideră. Astfel, se anticipează că incertitudinea economică și reducerea venitului disponibil vor persista în lunile următoare, determinându-i pe consumatori să se concentreze pe produse esențiale și să reducă cumpărăturile impulsive, obligând comercianții să își maximizeze eficiența pentru a menține marjele de profit.

„După o perioadă de inflație ridicată, consumatorii spanioli au devenit mai conștienți de prețuri în deciziile lor de cumpărare și preferă din ce în ce mai mult magazinele de proximitate, situate aproape de casele lor, și magazinele de tip discount care oferă produse marcă proprie la prețuri accesibile”, constată raportul.

Aproape 40 de miliarde de euro din vânzări

Mercadona și-a majorat vânzările consolidate în 2024 cu 9%, ajungând la 38,835 miliarde de euro. Din această cifră de afaceri consolidată, 37,057 miliarde de euro corespund afacerii din Spania, iar restul de 1,778 miliarde de euro celei din Portugalia.

În plus, a creat 6.000 de noi locuri de muncă, ajungând la 110.000 de angajați în Spania și Portugalia, cu care a împărțit 700 de milioane de euro sub formă de prime (plăți variabile), o creștere de 17%. De asemenea, a mărit salariul cu 8,5%, cu peste cinci puncte față de indicele prețurilor de consum (IPC) din Spania și Portugalia.

Datorită tuturor acestor factori, Mercadona a înregistrat în 2024 cel mai bun rezultat istoric de rentabilitate, majorându-și profitul net cu 37%, la 1,384 miliarde de euro, din care 180 de milioane de euro sunt rezultatul administrării trezoreriei. Din acest profit, 1,109 miliarde (80%) au fost reinvestite în companie, iar restul, 275 de milioane (20%), au fost distribuite sub formă de dividende.