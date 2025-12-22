Ciocolata este un deliciu irezistibil care le înseninează ziua celor mai pofticioși. Puțini sunt cei care pot rezista unei bucățele de ciocolată, fie ea neagră, cu lapte sau albă, din când în când, pentru a-și îndulci ziua sau pentru a-și ridica moralul. Așa cum se întâmplă cu multe alimente, informațiile despre beneficiile și dejavantajele consumului de ciocolată sunt numeroase.

De aceea, mulți experți în sănătate au decis să își folosească aparițiile pe rețelele sociale pentru a vorbi clar și convingător despre unul dintre alimentele care trezesc cea mai mare pasiune în multe colțuri ale planetei. Una dintre persoanele care s-au pronunțat a fost un medic, binecunoscut pe rețelele sociale, Inés Moreno, citată de ABC.

Ciocolata neagră: „Ar trebui eliberată pe rețetă la farmacie”

Într-un videoclip publicat pe profilul său de TikTok (@latraumatologageek), unde are peste 172.000 de urmăritori, specialista dezvăluia trei beneficii ascunse ale ciocolatei care depășesc simpla plăcere.

„Se spune că ciocolata neagră este doar un moft… dar efectele asupra corpului sunt atât de puternice încât ar trebui eliberată pe rețetă la farmacie. Se pare că a mânca ciocolată neagră nu este doar o plăcere, ci îți protejează și inima. Da, știința mă obligă să îți spun că viciul tău preferat are beneficii reale”, și-a început ea discursul.

Conform explicațiilor sale, ingredientul vedetă al ciocolatei care aduce mari beneficii sănătății sunt flavonoidele. Acesta sunt compuși din cacao care cresc producția de oxid nitric, care relaxează și dilată arterele. „Practic, sistemul tău circulator intră în modul «mai multă circulație, mai puțină dramă». Îți „tunezi” sistemul cardiovascular”, a subliniat ea.

Cele 3 beneficii majore ale ciocolatei negre

Îmbunătățește elasticitatea vaselor de sânge: Acest lucru înseamnă că sângele circulă mai bine, reducând riscul de infarct. Scade tensiunea arterială: Favorizează un flux sanguin mai relaxat prin artere. Gestionează mai bine insulina: Un consum adecvat ajută organismul să proceseze corect zaharurile, scăzând riscul de diabet. „Este clar ca lumina zilei: risc mai mic de diabet. Adică ceva ce cardiologul și endocrinologul tău încearcă de ani de zile să te facă să înțelegi”, puncta ea.

IMPORTANT! Nu orice ciocolată este sănătoasă

Totuși, medicul a avertizat că nu toate produsele din ciocolată vândute în supermarketuri sunt benefice pentru sănătate.

„Nu este valabil pentru orice dulce din supermarket plin de zahăr. Dacă nu are cel puțin 70% cacao, singurul lucru pe care îl vei câștiga este o vizită de urgență la stomatolog”, a asigurat ea.