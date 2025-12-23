Masa tradiţională de Crăciun, bradul şi cadourile “modeste” costă 500 de euro în 2025 (analiză)

Costul total al Crăciunului în 2025 poate atinge uşor pragul de 500 de euro, respectiv 2.500 de lei, o creştere considerabilă faţă de 2024, arată o analiză realizată de CC Tax Advisory pentru o familie care găteşte acasă, cumpără un brad natural, îl decorează simplu şi pregăteşte cadouri “decente”, transmite Agerpres.

Astfel, valoarea medie a coşului de cumpărături pentru masa de Crăciun se situează în jurul a 1.500 de lei, pentru o masă adaptată bugetelor actuale. Chiar şi dacă o gospodărie reduce meniul (mai puţine feluri, mai multă orientare spre oferte), un buget realist pentru mâncare şi băuturi la masa de Crăciun în 2025 se plasează, în foarte multe cazuri, între 1.300 şi 1.500 de lei, cu aproximativ 300-500 de lei mai mult decât în 2024, doar din efectul cumulativ al inflaţiei alimentare şi al majorărilor de TVA pentru o parte dintre produse, se arată în analiza citată.

La capitolul brad de Crăciun, datele agregate din ofertele marilor retaileri şi Do It Yourself arată că, în 2025, un brad natural standard, de 1,6-2 metri se situează frecvent între 70 şi 150 de lei, în funcţie de magazin şi calitate. Adăugând un set de instalaţii, globuri şi câteva decoraţiuni de bază, pe baza bugetelor indicate în studiile anilor anteriori pentru decoraţiuni, un scenariu realist pentru 2025 este de aproximativ 400-450 de lei pentru o gospodărie care nu porneşte de la zero (reciclează parte din decoraţiuni) şi caută oferte.

Studiile de consum realizate în anii anteriori arătau că românii alocă, în medie, aproape 500 de lei pentru cadouri de Crăciun, chiar şi în context de presiune pe bugete.

Raportat la 2025, în condiţiile în care veniturile nu au crescut în linie cu inflaţia, iar TVA-ul majorat la unele produse a fost deja reflectat în raft, o familie care îşi propune “cadouri modeste” (în zona 150-200 lei/persoană pentru fiecare dintre cei 3-4 membri ai familiei) ajunge foarte uşor la: 600-1.000 de lei doar pentru cadouri, chiar înainte de a lua în calcul darurile pentru bunici, naşi sau prieteni.

“Combinând cele trei componente: masa de Crăciun: 1.300-1.500 lei, brad + decoraţiuni de bază: 400-450 lei, cadouri modeste pentru familie: 600-1.000 lei, rezultă un buget total estimativ de 2.300-2.950 lei pentru o gospodărie care îşi doreşte un Crăciun “tradiţional, dar fără extravaganţe”, în 2025″, se arată în analiza citată.

Prin comparaţie cu nivelurile de preţ din 2024, CC Tax Advisory estimează o creştere totală a “costului Crăciunului” de ordinul 10-15% la o gospodărie tipică, chiar şi în scenariul în care se fac economii la meniu şi la cadouri.

“Dacă ne uităm strict la cifre, Crăciunul 2025 nu este doar o sărbătoare de familie, este şi un test de rezilienţă financiară pentru gospodăriile cu venituri medii. Doar masa de Crăciun, a ajuns în jur de 1.400 de lei, o creştere considerabilă faţă trecut. La asta se adaugă bradul, decoraţiunile şi un minim de cadouri – ceea ce împinge nota de plată totală spre o valoare medie de 2.500 de lei pentru o familie care nu face excese. Problema nu este doar inflaţia în sine, ci faptul că multe familii ajung să acopere această diferenţă din economii sau din credit de consum, ceea ce transformă o sărbătoare de o zi într-o povară pe mai multe luni”, a declarat Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory.

