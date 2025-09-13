VIDEO | Masa care unește: Alba Iulia a stabilit sâmbătă, pentru a treia oară, un nou record mondial, cu cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume / 10.000 de oameni au participat la ospățul record

UPDATE ora 20.50

Alba Iulia a stabilit sâmbătă, pentru a treia oară, un nou record mondial, după “Marea Îmbrăţişare a Cetăţii Alba Carolina”, în 2009, şi cea mai mare hartă a unei ţări formată din oameni, în 2018, cu cea mai mare masă din materiale reciclabile din lume, transmite Agerpres.

Iniţiativa a avut loc în cadrul evenimentului “Masa Care Uneşte”, organizat de Bloom The World, şi la care s-au înscris 10.000 de oameni din Alba Iulia şi din judeţul Alba, dar şi din alte judeţe învecinate, precum şi străini.

Lungă de 2,7 kilometri, amplasată în interiorul Şanţurilor Cetăţii Alba Carolina, masa a fost construită din aproape 1.500 de europaleţi şi 2.700 de panouri doka, iar în jurul ei au fost aşezate 5,4 kilometri de bănci şi scaune.

Pe masa decorată cu 10.000 de fire de flori, s-au regăsit 10.000 de farfurii din ceramică reciclată, special create pentru eveniment, iar pentru cei 10.000 de comeseni s-au pregătit cinci tone de mâncare şi 5.000 de litri de apă.

Dacă “Marea Îmbrăţişare a Cetăţii Alba Carolina” şi cea mai mare hartă a unei ţări formată din oameni au fost iniţiative ale administraţiei locale, de această dată, ideea “Mesei Care Uneşte” îi aparţine unei tinere antreprenoare din Alba Iulia, Alexa Vîlcan, aceasta organizând anterior o serie de astfel de mese comunitare inedite în locuri spectaculoase din România, precum în Munţii Retezat sau Peştera Meziad.

“‘Masa care Uneşte’ este mai mult decât o masă de 2,7 kilometri. Este un simbol al legăturilor dintre oameni, al puterii comunităţii şi al felului în care tradiţiile pot prinde viaţă în prezent”, a declarat Alexa Vîlcan.

În proiect au fost atrase peste 40 de companii, care au donat de la mâncare şi băuturi până la bănci, farfurii, tacâmuri, flori, detergenţi şi şerveţele. Numărul persoanelor implicate în organizare a fost de peste 1.000.

După anunţul Guinness World Records, au putut intra în Şanţurile Cetăţii şi persoanele care nu au prins loc la masa comunitară. Organizatorii au pregătit spectacole ale ansamblurilor folclorice din zonă, activităţi pentru copii, show-uri de reenactment istoric şi concerte susţinute de The Motans, Miniraver, Cristian Alexievici Band şi Moving Elements.

Evenimentul “Masa Care Uneşte” a fost organizat de Bloom The World, Magic Maker Communication, Asociaţia 11even, AVA Smart Events, Vânzător de idei, fiind susţinut de Primăria Municipiului Alba Iulia.

În 2009, Alba Iulia a obţinut primul astfel de record. Atunci, aproape 9.800 de oameni, printre care şi şeful statului de la acea vreme, Traian Băsescu, au luat parte la “Marea Îmbrăţişare a Cetăţii Alba Carolina”, pe un traseu lung de 3.450 de metri, înconjurând astfel fortificaţia bastionară, care are formă de stea.

În 2018, peste 4.800 de persoane au stabilit un record mondial şi au intrat astfel în Guinness World Records cu cea mai mare hartă a unei ţări formată din oameni, în interiorul căreia a fost format şi numărul 100, având în vedere că în acel an s-a împlinit un secol de la Marea Unire din 1918. Denumirea oficială a recordului a fost de “Largest human image of a country/continent'” (“Cea mai mare imagine formată din oameni a unei ţări/continent”).

Judeţul Alba a mai stabilit un record Guinness, tot în 2009, când, în Roşia Montană, peste o sută de localnici, adunaţi pe stadionul din localitate, au căutat aur cu şaitrocul, un vas de lemn folosit pentru separarea aurului din minereul sfărâmat.

UPDATE ora 17

Alba Iulia se pregătește să intre din nou în Cartea Recordurilor. Sâmbătă, în jurul Cetății Alba Carolina, a fost întinsă „Masa care unește”, un ospăț de dimensiuni colosale, ce promite să aducă împreună 10.000 de oameni. Evenimentul, gândit ca un simbol al comunității și ospitalității, ar putea deveni cea mai lungă masă din lume, arată stirileprotv.

Organizatorii au pregătit cinci tone de mâncare, aranjate pe o masă lungă de 3 kilometri. Fiecare participant a primit farfurii din ceramică reciclată.

Pe masă sunt așezate platouri cu mâncare, vor fi 1.250 de platouri cu mezeluri, 10.000 de ouă, tot atâtea aripioare de pui și 20.000 de deserturi. Porțiile sunt atent calculate pentru a hrăni fiecare invitat.

„Ne strângem mulți oameni laolaltă într-un loc unde a fost și Marea Unire. De jur împrejurul mesei vor fi parade la anumite intervale de timp”, a explicat Alexa Vâlcan, inițiatoarea proiectului.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Entuziasm local și turiști din țară și străinătate

Locurile pentru eveniment s-au epuizat rapid, iar aproape un sfert dintre participanți vin din alte județe sau din afara țării.

„Avem persoane de la Deva care vin, de la Sibiu am invitat. Ne-am înscris 150 de persoane și vrem să fim parte din acest record”, a spus un localnic.

Un turist a adăugat: „Dacă tot suntem prin zonă, am zis că poate rămânem și vineri seara să vedem despre ce e vorba.”

Promovarea tradițiilor și a orașului

Evenimentul are și o componentă de promovare turistică și culturală. „Este o masă publică și o modalitate de a promova produsele producătorilor locali. Ne va pune pe harta turistică și mai vizibil”, a declarat Cristian Kalanyos, ghid turistic.

„Va fi în primul rând cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume, unde 10.000 de oameni vor mânca în jurul Cetății Alba Carolina”, a precizat Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia.

Un reprezentant Guinness World Records va fi prezent pentru a valida performanța. Orașul mai deține două titluri mondiale: „cea mai mare îmbrățișare”, cu aproape 10.000 de participanți, și „cea mai mare imagine formată din oameni”, când 5.000 de persoane au realizat silueta României, la Centenarul Marii Uniri.

„Masa care unește” promite să devină un nou reper pentru Alba Iulia și să aducă în prim-plan spiritul de comunitate, într-un eveniment unde tradiția se împletește cu dorința de a scrie istorie.