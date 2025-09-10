Turul Mediteranei în 7 farfurii: inspirație culinară din Grecia, Italia, Spania, Maroc, Turcia, Franța, Liban / Tonul, unul dintre principalele ingrediente

Dieta mediteraneană este considerată una dintre cele mai echilibrate și sănătoase din lume, fiind recunoscută de UNESCO drept patrimoniu cultural imaterial. Bazată pe ingrediente proaspete precum legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, ulei de măsline, pește și fructe de mare, această dietă oferă un aport excelent de proteine, acizi grași omega-3, fibre și antioxidanți.

Tonul, unul dintre principalele ingrediente ale dietei mediteraneene, este un ingredient versatil care se integrează perfect în multe preparate, indiferent de zona geografică din care acestea provin. Bogat în proteine de calitate și acizi grași sănătoși, este o opțiune ideală pentru mese rapide, nutritive și pline de savoare.

Hai să facem un tur culinar al Mediteranei prin șapte rețete inspirate din Grecia, Italia, Spania, Maroc, Turcia, Franța și Liban – toate având tonul preparat ca ingredient-vedetă.

1. Grecia – Salată grecească cu ton

Ingrediente: roșii, castraveți, ardei gras, ceapă roșie, măsline kalamata, ton Rio Mare, oregano, ulei de măsline.

Preparare: Se taie legumele în cuburi mari, se adaugă tonul, se asezonează cu oregano, ulei de măsline și un strop de zeamă de lămâie.

2. Italia – Paste cu tomate cherry și ton

Ingrediente: paste scurte, ton Rio Mare, roșii cherry, usturoi, capere, măsline negre, busuioc proaspăt, ulei de măsline.

Preparare: Pastele se fierb al dente, iar într-o tigaie se călesc ușor usturoiul, roșiile. Se adaugă tonul, caperele și măslinele, apoi se amestecă cu pastele și busuiocul proaspăt.

3. Spania – Empanada cu ton

Ingrediente: aluat de empanada (de la magazin sau o preparăm în casă), ton Rio Mare, ceapă, ardei roșu, roșii tocate, ou fiert, ulei de măsline.

Preparare: Se pregătește o umplutură din ton, ceapă și ardei sotați, roșii și ou fiert tocat. Se umple aluatul, se sigilează și se coace până devine aurie.

4. Maroc – Couscous cu legume și ton

Ingrediente: couscous, ton Rio Mare, morcovi, dovlecei, năut, stafide, condimente marocane (chimion, coriandru, scorțișoară), ulei de măsline.

Preparare: Couscous-ul se hidratează, legumele se gătesc cu condimentele și năutul. Se adaugă tonul și stafidele, pentru un preparat sățios și parfumat.

5. Turcia – Lahmacun rapid cu ton

Ingrediente: lipii subțiri, ton Rio Mare, ceapă, roșii, pătrunjel, ardei iute, zeamă de lămâie.

Preparare: Lipiile se ung cu un mix de ton, ceapă, roșii și verdețuri, apoi se încălzesc câteva minute la cuptor. Se servesc cu frunze de salată și lămâie stoarsă.

6. Franța – Salată Niçoise reinventată cu ton

Ingrediente: fasole verde fiartă, cartofi noi fierți, ouă fierte tari, roșii cherry, măsline, anșoa (opțional), ton Rio Mare.

Preparare: Se așază toate ingredientele pe un platou colorat, se adaugă tonul și se stropește cu o vinegretă clasică din ulei de măsline, muștar Dijon și zeamă de lămâie.

7. Liban – Tabbouleh cu ton

Ingrediente: bulgur, pătrunjel proaspăt, mentă, roșii, ceapă verde, ton Rio Mare, zeamă de lămâie, ulei de măsline.

Preparare: Bulgurul se hidratează și se amestecă cu verdețurile tocate, roșiile și ceapa. Se adaugă tonul, zeama de lămâie și uleiul de măsline, pentru o salată proaspătă și aromată.

Simplu de folosit, sănătos și gustos, tonul poate transforma orice preparat într-o experiență culinară completă, în spiritul dietei mediteraneene. Și bogăția de rețete și gusturi nu se limitează doar la 7 exemple!