Icon-ul gastronomic al Americii, Martha Stewart reeditează „Entertaining” (Cum să fii o gazdă perfectă), prima sa publicație. În ultimii ani, atât cartea, cât și figura specialistei și-au găsit numeroși fani în rândul tinerelor generații, scrie El Pais.

„Acest volum va inspira o nouă generație de gazde”. Așa anunțat Martha Stewart pe site-ul ei în urmă cu doar câteva zile. Prima sa carte, Entertaining, a fost reeditată pentru prima dată de la publicarea sa inițială în 1982.

Mulți trebuie să se fi bucurat, dat fiind că este o carte foarte căutată, scoasă din catalog din 2021, iar pe eBay și alte platforme de produse second-hand, pot fi găsite exemplare care depășesc prețul de o mie de dolari. Femeia de afaceri, care a strâns o avere învățând milioane de femei să fie gospodinele ideale, nu putea rata ocazia de a obține un câștig comercial de pe urma celui care a fost primul ei mare succes editorial, un fel de biblie pentru primirea invitaților, având grijă de fiecare detaliu.

Despre ce scrie Marta Stewart în Entertaining

Entertaining este reeditată exact la fel, cu același conținut ca originalul și chiar menține dedicația Marthei pentru deja fostul ei soț, Andrew Stewart. Termenul entertaining din titlul cărții se referă la practica de a invita oameni acasă și de a le oferi de mâncare și de băut, dar conceptul în sine implică mult mai mult decât pregătirea de rețete.

Pentru Martha Stewart, a primi oameni acasă este un lucru serios, care necesită muncă și planificare, iar prezentarea mesei și a preparatelor este la fel de importantă ca gustul. În Entertaining ea explică cum să prepari aperitive pentru 200 de persoane sau un brunch pentru 60, deoarece nicio provocare nu este imposibilă pentru o gazdă organizată. Obiectivul este de a transforma orice recepție de acasă într-o experiență de neuitat.

100 de cărți scrise de Marta Stewart

De-a lungul carierei sale, Martha Stewart a publicat peste o sută de cărți, dar Entertaining a avut un rol fundamental în consolidarea succesului ei ca „regină a gospodinelor”. A contribuit decisiv la construirea acelei imagini, care avea puțin în comun cu adevărata Martha, „transformând-se” în gazda perfectă.

Marta Stewart și Gen Z

După lansarea documentarelor The Many Lives of Martha Stewart (CNN) și Eu sunt Martha Stewart (Netflix) în 2024, figura acestui personaj plin de lumini și umbre a stârnit un interes reînnoit, în special în rândul generațiilor mai tinere. Deși unii, în Statele Unite, și-o aminteau pentru că mama lor îi urmărea emisiunea sau avea una dintre cărțile sau revistele ei acasă, mulți s-au întâlnit pentru prima dată cu o femeie care, în timp ce juca rolul de gospodină, gestiona un imperiu de milioane de dolari și era renumită ca fiind rece, calculată și extrem de ambițioasă, trăsături care i-au fost criticate mult la vremea respectivă, dar care, în schimb, sunt considerate virtuți atunci când omul de afaceri în cauză este un bărbat.

Martha este conștientă că o mare parte dintre admiratorii ei sunt acum din Generația Z, și chiar face referire la acest lucru pe site-ul ei: „Martha a devenit un subiect de fascinație pe platformele de socializare precum TikTok și Instagram, unde trendurile virale îi romantizează viața ca fiind prima influencer adevărată. […] Noile generații caută toate acele lucruri bune pe care Martha le predă de zeci de ani”.

Cert este că, la cei 84 de ani ai săi, Martha Stewart a reușit să se adapteze ca nimeni alta la ecosistemul rețelelor sociale și să vorbească pe limba lor, publicând adesea meme-uri în care râde de ea însăși, alăturându-se conversației virale a momentului și îmbrățișând stereotipul femeii exigente și tăioase cu care este atât de mult identificată. Desigur, se folosește și de una dintre cele mai în vogă atracții din ultima vreme, nostalgia, postând clipuri video vechi din emisiunile ei de gătit sau imagini cu look-urile sale din anii ’90. Fără a merge mai departe, una dintre tendințele estetice ale acestei veri potrivit unui raport Pinterest a fost „Martha Girl Summer”, care propunea adoptarea stilului de viață pe care Stewart îl promovează de zeci de ani: organizarea de mese acasă, realizarea de obiecte de artizanat și cultivarea propriilor legume și flori.

O carte de bucate veche de 43 de ani „rupe” piața

Fascinația Generației Z față de figura Marthei Stewart are mult de-a face cu capacitatea antreprenoarei de a personifica unele dintre dorințele acestei generații. Detoxul digital, practica de a reduce sau limita utilizarea telefoanelor mobile și a computerelor pentru a se concentra din nou pe lumea analogică, a devenit o necesitate pentru mulți tineri, săturați de ecrane și mesaje. Imaginea Marthei Stewart culegând roșii în grădină se potrivește perfect cu ideea, destul de romanțată, pe care am putea-o avea despre o lume fără ecrane, mai conectată cu natura. Cu o vreme în care totul părea mai simplu.

Tendința de a petrece mai mult timp acasă și de a ieși mai puțin la petreceri, care este adesea asociată cu Generația Z, un fenomen complex legat de schimbările pe care tehnologia le-a introdus în modul de socializare sau de petrecere a timpului liber, dar și de alți factori precum creșterea costului vieții sau faptul că beau mai puțin alcool decât alte generații, ar putea avea, de asemenea, o legătură cu primirea bună de care se bucură postările Marthei. Dacă tot stăm acasă, mai bine facem din asta o experiență frumoasă și plăcută, așa cum repetă neobosită Martha.

În plus, se conectează cu interesul pe care această generație îl manifestă pentru alimentația de calitate, mâncarea gătită acasă și ingredientele organice, practic pilonii pe care Stewart și-a construit imperiul. Estetica perfecțiunii relaxate pe care o afișa în emisiunile și publicațiile sale oferă, în același timp, o imagine la care să aspire și o cale de evadare din lumea obositoare în care trăiesc.

Entertaining este un fel de panou Pinterest pe hârtie, un refugiu plin de fotografii frumoase și prezentări culinare extrem de elaborate la care poți apela în căutarea inspirației și a fericirii.

Este inevitabil să facem referire la fenomenul tradwives (soții tradiționale), care promovează o viziune idealizată asupra a ceea ce înseamnă a fi gospodină, inspirată de Statele Unite ale anilor ’50, și care se încadrează adesea în virajul conservator pe care îl manifestă o parte a tineretului american. Ironia este că, la fel ca majoritatea tradwives care au succes pe rețelele sociale, Martha Stewart nu și-a petrecut zilele închisă în bucătărie, ci și-a construit un brand în jurul ei și o afacere de milioane de dolari.

Toate acestea au devenit terenul fertil perfect pentru ca o carte de bucate publicată acum mai bine de 40 de ani să aibă succes în era rețetelor online și a clipurilor video de preparate rapide pe rețelele sociale. La toate acestea se adaugă complexitatea personajului în sine. Multă lume credea că Martha Stewart era doar o gospodină care a devenit celebră, dar urmărind documentarele din 2024 au descoperit că, în realitate, era o femeie de acțiune care a știut întotdeauna foarte clar ce voia să obțină.

Viața Marthei Stewart între succese și prăbușiri

C.V.-ul Marthei Stewart ar putea fi rezumat astfel: a fost model, apoi agent de bursă pe Wall Street, a avut o afacere de catering de succes, a devenit faimoasă datorită cărților și emisiunilor sale TV și, pe parcurs, a devenit milionară. Cu toate acestea, în această traiectorie atât de neconvențională, există câteva răsturnări de situație care au dus-o chiar și la închisoare și care conțin esența fascinației pe care Martha Stewart o stârnește în rândul oamenilor.

Este imposibil să-i desparți succesul de contextul în care a fost zămislit. În documentarul Eu sunt Martha Stewart, jurnalista Caitlin Flanagan explică faptul că, atunci când a făcut saltul către reviste în 1990 cu Martha Stewart Living, femeile nu voiau să fie gospodine, ci voiau să lucreze și să aibă putere. Dar Martha a știut să atingă o coardă sensibilă vorbind despre frumusețe și perfecțiune ca fiind ceva puternic. „Ai dreptul să fii artista care vrei să fii”, spunea ea. Joan Didion a descris-o ca pe o femeie capabilă să o personifice pe „Everywoman” (femeia obișnuită), spre deosebire de „Superwoman” pe care atâtea femei refuzau să mai fie după ce și-au dat seama că intrarea în lumea muncii salariate implica purtarea pe umeri a unui dublu job. „Eram ca orice altă cititoare și ele știau asta. Această autenticitate era importantă. Știau că îmi curăț casa, că-mi cresc fiica, că-l am pe soțul meu și am o grădină”.

A fost, cu siguranță, influencerul original, capabilă să facă pe toată lumea să creadă că este „la fel ca celelalte femei”, când deja strângea milioane și ducea un stil de viață străin de cel al majorității publicului ei.

Din păcate pentru ea, nu s-a bucurat prea mult de rolul ei de soție și mamă, dar s-a bucurat de ceea ce reprezenta acea imagine și de cât de departe i-a permis această imagine să ajungă. Atunci când era atacată pentru promovarea ideii de gospodină perfectă, îi respingea pe oricine o critica definindu-se ca o „feministă modernă” și argumentând că ceea ce făcea era un omagiu adus tuturor acelor sarcini domestice care fuseseră atât de criticate de-a lungul istoriei și pe care ea, cu sinceritate, le concepea ca pe o artă.

Pe de altă parte, în anii ’90 exista o întreagă generație de femei pe care mamele lor nu le crescuseră pentru a fi gospodine și care aveau destule lacune în ceea ce privește sarcinile casnice. Prin cărțile, revistele și emisiunile sale, Martha Stewart a devenit un fel de mamă pentru toate sau o prietenă pe care o poți întreba când nu știi cum să faci un lucru. Și toate acestea fără a pierde acel punct aspirațional pe care orice influencer trebuie să-l aibă.

Dar când construiești un imperiu legat de imaginea unei singure persoane, reputația este totul, iar această reputație s-a prăbușit în 2004, când Stewart a fost condamnată la cinci luni de închisoare pentru motivele dubioase care au determinat-o să vândă acțiunile pe care le deținea la o companie farmaceutică cu puțin timp înainte ca valoarea lor să scadă la bursă. Înainte de asta, primise deja critici pentru modul în care își trata angajații și acuzații că ar fi plagiat o mare parte din rețetele care apar în Entertaining.

Departe de a menține un profil discret după ieșirea din închisoare, Martha și-a anunțat cu tam-tam revenirea și a continuat să facă emisiuni și să publice cărți. În mod paradoxal, această „scăpare” în justiție, adăugată separării dificile de soțul ei după ce acesta a înșelat-o cu altă femeie și greutăților din timpul maternității, pe care nu a văzut-o niciodată ca pe ceva natural și ușor, au adus-o pe Martha Stewart mai aproape de public ca niciodată. Imaginea de rectitudine și perfecțiune care a fost marca ei personală a supraviețuit, dar acum a lăsat loc omului care se află în spatele ei.