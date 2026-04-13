Guvernul britanic anunță o reformă radicală a alimentației școlare: produsele bogate în zahăr și mâncarea prăjită vor fi eliminate din meniuri, în încercarea de a combate obezitatea infantilă. Noile reguli impun mai multe alimente integrale și legume și vor fi monitorizate printr-un sistem național care va verifica respectarea standardelor în toate școlile, notează SkyNews.

Modificările, care vor face obiectul unei consultări de nouă săptămâni începând de luni, vor interzice școlilor să ofere zilnic alimente „nesănătoase”, precum rulouri cu cârnați și pizza, vor restricționa deserturile și vor interzice alimentele prăjite.

Ce vor mânca elevii

În schimb, școlile vor fi obligate să ofere mai multe produse integrale bogate în fibre, precum pâinea integrală, pastele integrale și orezul, precum și o porție de legume sau salată alături de fiecare masă principală.

Scopul măsurilor este reducerea obezității infantile, în condițiile în care unul din trei copii termină școala primară cu exces de greutate sau obezitate. În paralel, consumul ridicat de zahăr rămâne o problemă majoră: cariile dentare sunt principala cauză de spitalizare în rândul copiilor cu vârste între 5 și 9 ani.

Părinții, îngrijorați de alimentația copiilor

Conform unui sondaj realizat săptămâna trecută de Ministerul Educației, 74% dintre părinți au cel puțin o preocupare legată de alimentația copiilor lor, cele mai mari îngrijorări referindu-se la consumul excesiv de zahăr (43%), la diversitatea alimentației (30%) și la consumul suficient de fructe și legume (30%).

Pentru a se asigura că schimbările sunt puse în aplicare, miniștrii elaborează, de asemenea, un nou „sistem național robust de aplicare” care va monitoriza respectarea normelor de către școli, sistem care se preconizează că va intra în vigoare începând cu septembrie 2027 – deși școlile secundare vor avea la dispoziție încă un an pentru a face schimbările.

Planurile guvernului au primit sprijin din partea activiștilor din domeniul alimentației, a organizațiilor caritabile și a experților în nutriție, printre care se numără și actrița și ambasadoarea Food Foundation, Dame Emma Thompson, care s-a declarat „încântată”.

„Mâncarea servită la școală reprezintă o ocazie de aur pentru a sprijini sănătatea, procesul de învățare și bunăstarea copiilor – iar dacă acest aspect este abordat corect, copiii din toată țara se vor putea dezvolta cu adevărat”, a afirmat ea.

„Acesta este un moment de referință pentru familii, pentru NHS și pentru viitorul tinerilor noștri.”

Sprijin din partea experților și a vedetelor

Bucătarul și activistul Jamie Oliver a susținut, la rândul său, aceste planuri, declarând că este „încântat” de schimbările propuse.

„Acum douăzeci de ani, mâncarea pentru câini avea standarde mai înalte decât mesele servite în școli. De atunci, nu am încetat să bat toba, pentru că refuz să accept ca copiii noștri să primească altceva decât mese adecvate și hrănitoare”, a continuat el.

„Mâncarea din școli reprezintă cel mai important lanț de restaurante din Marea Britanie. Începând din septembrie, pe durata semestrului, școlile vor asigura două treimi din dieta zilnică a unui copil – o oportunitate uriașă de a îmbunătăți sănătatea la scară largă. Premiile mele „Good School Food Awards” demonstrează că mesele de clasă mondială sunt posibile chiar acum, iar fiecare copil merită aceeași calitate.

Mic dejun gratuit pentru sute de școli

Ministrul Educației, Bridget Phillipson, a descris aceste planuri drept „cea mai ambițioasă reformă a alimentației școlare din ultima generație”, afirmând: „Fiecare copil merită să beneficieze la școală de o alimentație delicioasă și nutritivă, care să-i ofere energia necesară pentru a se concentra, a învăța și a se dezvolta.”

Anunțul vine în contextul în care peste 500 de noi cluburi de mic dejun gratuit se vor deschide în școlile primare în această lună, pe lângă cele 750 de școli care oferă deja acest serviciu, ceea ce, potrivit guvernului, va permite părinților să economisească până la 450 de lire sterline pe an.