Serile aglomerate din timpul săptămânii, planurile apărute pe neașteptate sau pur și simplu lipsa chefului de a merge la cumpărături pot fi rezolvate simplu dacă ai congelatorul bine aprovizionat, conform BBC Good Food.

Deși primăvara duce cu gândul la produse proaspete, mesele rapide și echilibrate pot porni de la ingrediente congelate, completate cu câteva produse din cămară.

Mazărea rămâne un ingredient de bază, dar în congelator își pot face loc și creveții, foitajul, ierburile tocate sau diverse legume.

Risotto cu sparanghel și mazăre

Mazărea congelată este unul dintre cele mai utile ingrediente pentru mese rapide, de la supe la paste sau curry-uri vegetariene. Pentru această rețetă, combină mazărea cu sparanghel de sezon pentru un risotto ușor și aromat, în care legumele sunt în prim-plan. Se pot folosi și mazăre proaspătă, însă varianta congelată oferă aceeași dulceață și culoare. Preparatul se bazează pe ingrediente simple din cămară, precum orezul, supa și untul, și poate fi completat cu pui gătit rămas sau creveți congelați pentru un aport suplimentar de proteine.

Tagliatelle cu creveți și dovlecel

Creveții congelați sunt o soluție rapidă pentru multe preparate, atât timp cât sunt decongelați corect. În această rețetă, pastele sunt gata în aproximativ 20 de minute și combină creveți cu dovlecel ras, usturoi, ardei iute și pătrunjel.

Ierburile și ardeiul iute pot fi păstrate și ele la congelator și folosite direct în mâncare. Dovlecelul proaspăt poate fi înlocuit cu un mix de legume mediteraneene congelate, o variantă simplă pentru a introduce mai multe legume în alimentație.

Tartă rapidă cu spanac și brânză de capră

Aluatul de foitaj din congelator este o soluție practică pentru tarte, plăcinte sau gustări. În această variantă, este completat cu spanac congelat, transformat într-un sos verde intens, și cu brânză de capră cremoasă.

Rezultatul este o cină rapidă și accesibilă, care poate fi servită și a doua zi la prânz. O salată proaspătă alături completează preparatul.

Chifteluțe de ton cu porumb

Porumbul congelat este la fel de accesibil și versatil ca varianta la conservă. În combinație cu tonul, devine baza unor chifteluțe crocante, potrivite pentru o cină ușoară de primăvară, gata în aproximativ 30 de minute.

Ingredientele sunt simple și pot fi găsite ușor în cămară, iar preparatul poate fi servit și la brunch sau prânz.

Supă verde cu broccoli și mazăre

Pe lângă mazăre, și broccoli congelat merită păstrat în congelator, alături de ierburile aromatice. În această supă, cele două ingrediente se combină într-un preparat verde intens, potrivit pentru zilele de primăvară cu vreme schimbătoare.

Spanacul congelat poate înlocui alte verdețuri, iar supa poate fi gătită în cantitate mai mare și păstrată la congelator pentru zilele aglomerate.