Dacă gătești des, știi cum e: lista de cumpărături arată cam la fel în fiecare săptămână. Pui în coș produse care nu trebuie să îți lipsească niciodată din frigider și din cămară pentru o cină rapidă, ușoară și gustoasă, sau pentru curățenia de după prepararea meselor. Tocmai la aceste produse vin în luna martie reduceri la Carrefour, pentru un coș mai prietenos cu bugetul.

Până pe 31 martie, Carrefour reduce prețurile cu până la 20% la 800 de produse pe care le găsești pe orice listă de cumpărături: lactate, conserve, uleiuri, mezeluri, apă, cafea, dar și produse de curățenie și îngrijire. În hipermarketuri, lista include până la 800 de produse, iar în magazinele Market, până la 400.

Ce găsești la preț redus

Pentru mic-dejun, cafeaua măcinată are 27% reducere – dacă bei cafea în fiecare dimineață, e momentul potrivit să-ți faci stoc. Croissantele au 10% reducere și sunt perfecte și pentru gustarea copiilor, iar apa plată de 2 litri e cu 24% mai ieftină.

La raionul de brânzeturi, găsești cașcavalul de Ibănești felii cu 15% reducere, numai bun de pus în pachețelul de la job sau de la școală. Parmigiano Reggiano e redus cu 14%, ideal pentru rețetele de paste, risotto sau ras peste o salată. Pentru specialitățile tradițional românești, brânza de burduf și cașcavalul Rucăr sunt fiecare cu 10% mai ieftine. Frișca vegetală, pe care o folosești la deserturi sau sosuri, are 16% reducere.

În bucătărie, uleiul de măsline extravirgin (1 litru) e cu 20% mai ieftin – dacă îl folosești des la gătit sau în salate, merită să-ți iei mai multe sticle. Mazărea fină (1 kg) are 15% reducere, bună la garnituri sau pur și simplu cu puțin unt. Iar fileul de macrou, de asemenea redus, îți asigură un aport de Omega 3 la masă.

Nu doar alimentele sunt la reducere. Detergentul capsule cu lavandă (15 capsule) are 16% reducere – la fel și sacii de menaj, din care consumi zilnic. Ai nevoie oricum de ele mereu în casă și orice reducere e binevenită.

Cum obții reducerile

Reducerile sunt deja aplicate la raft, nu trebuie să faci nimic special. Cauți eticheta „Reducem prețurile”, pui produsul în coș și gata! Discountul apare direct pe bon, la casa de marcat.

Uită-te după eticheta de reduceri data viitoare când mergi la Carrefour în hipermarket sau market!