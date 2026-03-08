Prânz-cină de primăvară cu bucate filipineze în parcul „Carmen Silva” din Timișoara. Este conceptul lansat de Pia Angela Gabunia, o tânără din Filipine, mutată nu cu mult timp în urmă pe meleaguri bănățene. Pia este originară din Puerto Princesa, de pe insula filipineză Palawan, una dintre cele mai frumoase zone din arhipelagul sud-est asiatic. A ajuns la Timișoara în urmă cu doi ani, ca urmare a căsătoriei cu medicul stomatolog Ioan Dan Gașpar, cunoscut în orașul de pe Bega pentru acțiunile sale de promovare a mișcării și a unei vieți sănătoase.

„M-am mutat aici, în Europa, datorită soțului meu, Ioan Dan Gașpar. El este motivul pentru care am ajuns aici. Adaptarea a fost puțin un șoc cultural, mai ales din cauza vremii, deoarece eu vin de pe o insulă tropicală. Dar faptul că îl am pe soțul meu alături a făcut lucrurile mult mai ușoare. Mă obișnuiesc cu stilul de viață de aici zi de zi”, a declarat Pia pentru G4Food.

În Timișoara sunt restaurante cu specific chinez, vietnamez, japonez, coreean sau balinez, dar niciunul filipinez. Așa se face că Pia s-a gândit să facă ceva în acest sens.

- articolul continuă mai jos -

„M-am adaptat foarte bine la bucătăria românească. Îmi place să gătesc, așa că îmi place să explorez aromele românești. Îmi plac în special mâncăruri precum sarmalele și mămăliga. De asemenea, micii și ciorba de burtă. Este foarte diferit de mâncarea filipineză, dar este delicios și reconfortant. Ideea de a găti ceva tradițional a fost a soțului meu. Lui îi place foarte mult mâncarea pe care o gătesc pentru el. Și mi-a spus: de ce să nu încerc să gătesc și pentru alți oameni, poate că le va plăcea să guste din mâncarea filipineză”, a mai spus Pia.

Așa s-a născut evenimentul din parcul „Carmen Silva”, care este aproape de locuința Piei. Practic, evenimentul este lansat și promovat pe Facebook. O dată pe săptămână, sâmbăta, Pia prepară mâncarea în bucătărie și apoi o transportă în foișorul din parc.

„Am gătit o supă. Este făcută din carne de porc. Numele ei este supă de porc cu frunze de ceapă. Iar felul principal este sisig. Sisig-ul pe care l-am făcut nu are toate ingredientele, dar în Filipine putem face sisig și fără unele ingrediente. Pentru acest sisig am folosit burtă de porc, urechi de porc, ardei iuți roșii și verzi, ceapă, maioneză, sos de soia, lămâie și piper negru măcinat. Se mănâncă cu orez cu legume și ou. Ceapa este cel mai important ingredient pentru acest sisig”, a explicat Pia.

Participarea se face pe baza unei donații recomandate de 35 de lei. La prima întâlnire au fost, surprinzător, 30 de persoane, iar la cea de ieri nu mai puțin de 40 au apreciat noile gusturi.

Eforturile Piei au fost însă pe măsură: multe ore de muncă. Se vrea a fi prânz, dar până a gătat mâncare s-a făcut ora 18.00, numai bună de cină.

„Chiar nu mă așteptam să vină atât de mulți oameni. Este puțin dificil pentru că mâncarea pe care am gătit-o este destul de picantă, iar din câte știu eu, românilor nu prea le place mâncarea picantă”, a adăugat filipineza.

Bucătăria filipineză reunește tradițiile culinare ale a peste o sută de grupuri etnolingvistice din arhipelagul Filipinelor, influențate de bucătăriile chineză, spaniolă și americană. Mâncarea variază de la mese simple, cu pește sărat prăjit și orez, până la preparate mai elaborate. Pia nu ascunde faptul că se gândește să aibă propriul ei restaurant filipinez la Timișoara.

„Intenția mea este să împărtășesc aromele bucătăriei filipineze aici, în Europa și sper să am ocazia să îmi deschid propria afacere. Am observat cât de populară a devenit mâncarea asiatică, cum ar fi bucătăria coreeană, în diverse țări, și cred că va veni ziua când și alte naționalități vor ajunge să iubească mâncarea filipineză”, a mai spus Pia.