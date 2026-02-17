Această rețetă este o fuziune delicioasă între bulgur pilavı (pilaful de bulgur turcesc) și aromele tradițioanle ale bucătăriei românești, precum boiaua afumată și legumele gătite în stilul ghiveciului nostru.

Ingrediente pentru mâncarea de pui cu bulgur

O bucată de piept de pui de persoană (tăiat fâșii sau cuburi);

Bulgur;

Supă de pui (sau apă în care punem concentrat bio de pui și legume);

Fasole verde (proaspătă sau congelată);

Dovlecel (tăiat cubulețe);

Roșii (decojite și tocate sau din conservă);

Ardei gras roșu (tăiat mărunt);

Câteva linguri de ulei de măsline extra virgin;

Usturoi după gust (curățat și tocat mărunt);

Boia afumată;

Sare și piper negru (după gust).

Pentru sosul de iaurt:

125 de g de iaurt grecesc natural;

1 cățel de usturoi zdrobit;

Boia afumată;

Verdeață proaspătă (mărar și pătrunjel).

Preparare

Cantitatea de bulgur trebuie să fie la jumătate față de cea de supă sau apă. Raport 1 la 2.

Încălzește uleiul într-o tigaie mai mare. Pune puiul tăiat bucăți și rumenește-l pe toate părțile. Apoi scoate-l și pune-l de-o parte. Adaugă roșiile și ardeiul roșu, tocate mărunt, în uleiul cu zeama de pui. Gătește-le aproximativ 3 minute până se înmoaie. Adaugă apoi dovlecelul, cuburi mici și păstăile de fasole, tăiate în bucăți. Lasă-le să se pătrundă 4-5 minute. Presară și boiaua afumată, sare, piper. Toarnă bulgurul peste amestec și „prăjește-l” un minut alături de legume, amestecând constant. Acest pas va face ca boabele să rămână separate și ferme. Adaugă supa de pui fierbinte, mai potrivește cu sare și piper, pune și puiul înapoi. Acoperă vasul, redu focul la mic și lasă să fiarbă aproximativ 15 minute, până când tot lichidul este absorbit și puiul gătit. Oprește focul și lasă mâncarea de pui și bulgur să se odihnească sub capac încă 3-5 minute. Acest pas este esențial pentru ca bulgurul să devină pufos.

Prepararea sosului

În timp ce pilaful se odihnește, amestecă iaurtul cu usturoiul zdrobit, boiaua, sarea și verdeața tocată mărunt.

Servire

Pune pilaf în farfurie, iar alături servește două linguri mari de sos de iaurt rece. Dacă ai și un ardei iute și o lipie caldă și mai bine.

Poftă bună!