Ora la care mâncăm poate fi la fel de importantă ca alimentele pe care le alegem. Tot mai mulți specialiști în nutriție și sănătate digestivă atrag atenția că mesele luate târziu, mai ales în condiții de stres, pot avea efecte negative asupra intestinului și metabolismului.

Potrivit unei analize publicate de publicația spaniolă El Economista, experții susțin că nu este vorba doar despre conținutul farfuriei, ci și despre momentul în care aceasta ajunge pe masă.

Organismul uman este guvernat de ritmuri circadiene, adică cicluri biologice care influențează digestia, metabolismul și producția hormonală. Aceste ritmuri sunt sincronizate cu alternanța dintre lumină și întuneric. Ziua, corpul este pregătit pentru digestie și consum energetic. Seara și noaptea, organismul intră treptat într-o fază de refacere și odihnă. Specialiștii spun că mesele târzii pot perturba acest echilibru natural, obligând sistemul digestiv să funcționeze într-un moment în care ar trebui să încetinească.

Nu contează doar ce mănânci

Medicii subliniază un aspect tot mai clar în cercetările recente: crononutriția. Acesta este domeniul care studiază impactul orei meselor asupra sănătății. Concluzia principală este simplă: două persoane pot consuma aceleași alimente, dar efectele asupra organismului pot fi diferite în funcție de ora la care mănâncă.

Studii recente arată că persoanele care consumă o mare parte din aportul caloric spre seară au valori mai ridicate ale glicemiei și un risc metabolic mai mare.

Stresul amplifică efectele negative

Experții avertizează că stresul și mesele târzii pot avea un efect cumulativ asupra intestinului. În condiții de stres, corpul produce mai mult cortizol, hormon care influențează digestia și echilibrul florei intestinale. Dacă peste acest stres se suprapune și o masă târzie, organismul este pus sub o presiune dublă. Acest mecanism poate afecta microbiota intestinală, poate încetini digestia și poate crește inflamația.

Tot mai multe cercetări arată că sănătatea intestinală este strâns legată de stilul de viață. Nu doar alimentația contează, ci și programul meselor, somnul, nivelul de stres sau regularitatea rutinelor zilnice. Medicii spun că mesele luate haotic sau foarte târziu pot afecta diversitatea bacteriilor benefice din intestin.

Ce recomandă specialiștii

Experții recomandă ca ultima masă a zilei să fie luată cu cel puțin două-trei ore înainte de culcare. În plus, cina ar trebui să fie mai ușoară decât mesele din timpul zilei, ușor digerabilă și echilibrată nutrițional. Ideal ar fi ca mesele principale ar trebui concentrate în prima parte a zilei, când metabolismul este mai activ.

Pe lângă efectele digestive, mesele târzii pot influența și calitatea somnului. Digestia activă în timpul nopții poate fragmenta somnul și poate reduce calitatea odihnei. Acest cerc vicios afectează apoi metabolismul, hormonii foamei și nivelul de energie din ziua următoare. Specialiștii insistă că sănătatea digestivă nu depinde doar de ceea ce punem în farfurie, ci și de momentul în care alegem să mâncăm.