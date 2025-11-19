Maidan, companie activă în catering pentru evenimente corporate şi private, catering industrial şi dezvoltare de produse gastronomice proprii, anunţă o investiţie totală de 1,2 milioane de euro, în modernizarea şi extinderea facilităţii de producţie din Crevedia, digitalizarea proceselor şi lansarea unei noi linii de produse ready to eat, transmite News.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

”Maidan, companie activă în catering pentru evenimente corporate şi private, catering industrial şi dezvoltare de produse gastronomice proprii, anunţă o investiţie totală de 1,2 milioane de euro, direcţionată către modernizarea şi extinderea facilităţii de producţie din Crevedia, digitalizarea proceselor şi lansarea unei noi linii de produse ready to eat sub brandul Piua”, anunţă compania.

Noua investiţie face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a companiei, care vizează consolidarea segmentului de produse proprii şi diversificarea portofoliului către retail şi consum individual, complementară activităţii de catering corporate şi industrial.

Investiţia din 2025 include modernizarea completă a fabricii din Crevedia, echipată cu tehnologie de ultimă generaţie pentru producţia de mâncăruri gătite şi ambalare în atmosferă controlată.

Noua capacitate permite scalarea producţiei de la 2.000 la 10.000 de porţii zilnic, optimizând fluxurile logistice pentru toate liniile de business Maidan: catering pentru evenimente corporate, private, instituţii de învăţământ precum şcoli sau grădiniţe, spitale sau clinici şi cantine pentru organizaţii din orice domeniu.

În acelaşi timp, compania continuă integrarea sistemului ERP implementat în 2024, pentru automatizarea proceselor şi trasabilitate completă a producţiei.

„Investiţia de 1,2 milioane de euro a fost gândită pentru eficienţă, nu doar pentru volum. Automatizarea şi integrarea ERP ne oferă o vizibilitate completă asupra producţiei şi logisticii, iar asta înseamnă decizii mai rapide, costuri mai bine”, adaugă Călin Cîndea.

„Piua” marchează intrarea Maidan pe piaţa produselor ready-to-eat, cu o linie de reţete inspirate din bucătăria românească şi mediteraneană.

„Produsele Piua se adresează segmentului urban activ, format din persoane cu vârste între 25 şi 55 de ani, cu venituri peste medie şi un stil de viaţă alert. Este un public atent la calitate şi sustenabilitate, care caută soluţii rapide, dar corecte din punct de vedere nutriţional, potrivite pentru consum la birou, acasă sau în deplasare”, declară Călin Cîndea, fondator şi CEO Maidan.

Conform datelor Statista Market Insights şi RetailZoom, piaţa produselor ready-to-eat din România este în creştere constantă, cu o evoluţie de +15% în valoare şi +6% în volum în perioada iunie 2023 – mai 2024.

Cele mai dinamice categorii sunt humusul, salata de vinete, zacusca şi fasolea bătută. Segmentul de 200–250 g reprezintă 65% din vânzări, cu o creştere anuală de +10,2%.

”Piaţa se maturizează, iar consumatorii devin mai exigenţi şi mai atraşi de produse premium, naturale şi sustenabile”, mai arată compania.

Fondată în 2017, Maidan a raportat o cifră de afaceri de 3,2 milioane de euro în 2024, peste 1.500 de porţii livrate zilnic şi are 65 de angajaţi.