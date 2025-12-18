Guvernul a aprobat, joi, un sprijin financiar suplimentar pentru fermieri, în valoare de 212,2 milioane de lei, prin actualizarea schemei de ajutor de stat la motorina utilizată în agricultură, a anunţat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Actul normativ actualizează reglementările privind funcţionarea schemei de ajutor de stat, în concordanţă cu noile prevederi fiscale şi cu necesităţile operaţionale semnalate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Principalele modificări vizează: stabilirea nivelului subvenţiei la motorină care se plăteşte până la 31 iulie 2025, respectiv începând cu 1 august 2025, în acord cu legislaţia fiscală în vigoare; reglementarea termenelor de depunere a cererilor pentru acordul prealabil de finanţare, eliminând premisele unor situaţii discriminatorii între beneficiarii schemei; suplimentarea alocării bugetare totale pentru anul 2025, necesară acoperirii plăţilor aferente perioadei aprilie – iunie 2025.

Astfel, în anul 2025, diferenţa dintre acciza standard şi rata accizei reduse aplicabile motorinei utilizate în agricultură este de: 2,213 lei/litru, în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, inclusiv; 2,444 lei/litru, în perioada 1 august – 31 decembrie 2025, inclusiv.

Ministerul menţionează că această diferenţă se acordă beneficiarilor ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

Pentru anul 2025, valoarea totală a schemei de ajutor de stat este de 815,258 milioane de lei, fiind necesară o suplimentare de 212,258 milioane de lei faţă de alocarea iniţială de 603 milioane de lei. Suplimentarea provine din economiile identificate în execuţia bugetară şi din alocările aprobate prin OUG nr. 64/2025 privind rectificarea bugetului de stat.

MADR a precizat că măsurile adoptate sunt fundamentate de: intrarea în vigoare, la 28 iulie 2025, a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care stabileşte noi niveluri ale accizei standard pentru motorină începând cu 1 august 2025; necesitatea clarificării unor aspecte procedurale privind depunerea cererilor pentru acordul prealabil de finanţare, pentru a preveni tratamente inechitabile între beneficiari; nivelul ridicat al solicitărilor de plată pentru trimestrul II al anului 2025, care depăşeşte disponibilul rămas din alocarea stabilită prin HG nr. 61/2025.