Un hectar de vie în zona Barolo, acolo unde se produce unul dintre cele mai prestigioase vinuri roșii din Italia, a ajuns să coste până la 2,3 milioane de euro, potrivit unei analize recente a pieței funciare pentru anul 2024. Este, de departe, cel mai scump teren viticol din Italia și marchează o creștere semnificativă față de anul precedent, când valoarea maximă pentru Barolo era de 2 milioane de euro, notează site-ul Agricultura.it.

Topul celor mai scumpe podgorii continuă cu zona Lago di Caldaro (Bolzano), unde un hectar de vie poate ajunge la 1,1 milioane de euro, urmată de podgoriile de Brunello di Montalcino și Bolgheri, ambele cu prețuri de până la 1 milion de euro pe hectar.

„Valoarea medie națională a terenurilor viticole este de aproximativ 70.000 de euro pe hectar, dar variabilitatea regională este extrem de mare”, explică Andrea Arzeni, coordonatorul analizei. „Valorile sunt calculate pentru terenul «nud», fără a include costurile plantației, care pot varia mult în funcție de calitate și de vârstă”.

Diferențe uriașe între regiuni

Pe locurile următoare în clasament se află:

Valdobbiaden: până la 550.000 de euro/ha

Valpolicella (Amarone): între 400.000 și 650.000 de euro/ha, cu o creștere de 133% în ultimii 25 de ani

Asolo: până la 350.000 de euro/ha

În Alto Adige, podgoriile din Val Venosta și Valle Isarco ajung la 600.000 de euro/ha, în timp ce în Lombardia, cele mai valoroase terenuri sunt în zona colinară bresciană, cu prețuri între 150.000 și 300.000 de euro/ha.

Studiul arată diferențe semnificative între regiunile italiene:

În Toscana, un hectar în Chianti Classico costă între 90.000 și 210.000 de euro în provincia Florența și până la 150.000 de euro în Siena.

În Umbria, maximele pentru Montefalco abia urcă la 46.000 de euro/ha.

În Puglia, podgoriile din Capitanata meridională valorează între 35.000 și 60.000 de euro/ha.

În Calabria, terenurile pot coborî până la 15.000 de euro/ha.

În Sicilia, podgoriile eroice din Pantelleria ridică media regională, cu valori între 120.000 și 140.000 de euro/ha, iar viile de la poalele Etnei se vând cu până la 100.000 de euro/ha.

În Sardinia, valorile pentru terenurile viticole rămân moderate, între 12.000 și 35.000 de euro/ha, în funcție de zonă.

Italia, un teritoriu unde terroir-ul dictează prețul

Datele confirmă că piața funciară viticolă din Italia rămâne stabilă, dar extrem de polarizată. Regiunile cu denumiri de origine prestigioase și producții limitate, precum Barolo, Brunello sau Bolgheri, continuă să atingă valori record, în timp ce zonele mai puțin renumite mențin prețuri accesibile.