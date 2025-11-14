Ediția 2025 a World Cheese Awards, desfășurată joi la Berna, a acordat marele premiu unui Gruyère elvețian maturat produs de Bergkäserei Vorderfultigen, o mică fabrică de lapte din zona Alpilor de Vest. Juriul, format din 265 de experți în brânzeturi din întreaga lume, a evaluat nu mai puțin de 5.244 de sortimente, notează CNN.

Evenimentul a avut loc în Festhalle Bern, unde aromele puternice ale miilor de brânzeturi s-au împletit cu sunetele corurilor elvețiene. Fiecare jurat a degustat aproximativ 40 de sortimente, analizând aspectul, mirosul, textura, gustul și senzația generală.

Câștigătorul absolut, Bergkäserei Vorderfultigen, este produs din lapte de vacă de la vacile Fleckvieh, crescute în ferme mici. „Este o onoare incredibilă”. A declarat meșterul brânzar Pius Hitz, care a mai spus că nu va crește producția pentru a nu dezechilibra piața protejată a Gruyère-ului.

Brânzeturi din 46 de țări, înscrise în competiție

Anul acesta au participat brânzeturi din 46 de țări, multe ajunse în Elveția după drumuri lungi și proceduri de import complicate. Pe cele 110 mese acoperite cu pânză albă s-au regăsit sortimente din lapte de vacă, oaie, bivoliță, cămilă și măgăriță, de la Manchego la Camembert, de la Cheddar la Goudă; brânzeturi portocalii, albastre, verzi; unele acoperite cu ceară, altele cu flori, iar cel puțin una înmuiată în whisky și suc de mere roșii.

Evaluarea nu a fost întotdeauna ușoară. „Au fost câteva care nu puteau fi înghițite”. A spus Emma Young, brânzar și autoare din Marea Britanie, care a considerat că un anumit sortiment ar fi putut fi afectat în procesul de producție. Dar experiența a fost și memorabilă: „E nebunie curată”. Young a explicat că unele sortimente au primit note maxime datorită „complexității” lor.

Pe masa 11, o brânză albastră intens colorată cu spirulină a atras atenția. „Dacă ar avea un gust la fel de frumos pe cât arată”. A spus Ashley Morton, cunoscută în comunitatea gastronomică drept „Brieyoncé”. Ea a apreciat o brânză de capră cu o crustă gri, descriindu-o astfel: „Aproape ca și cum ai mușca dintr-un nor”.

Pe o altă masă, Jen Shelton analiza o brânză acoperită cu struguri presați: „E foarte sfărâmicioasă”. A remarcat ea. „Lăptoasă, dar destul de uscată. Strugurii îi dau o ușoară dulceață, dar e lipicioasă”.

După câteva ore, juriul a selectat 14 finaliști care au fost evaluați live pe scenă. Printre ei s-au numărat un cașcaval japonez moale din lapte de capră, cu textura unei creme, un sortiment britanic intens colorat și mai multe brânzeturi elvețiene.

Gruyère-ul câștigător a fost susținut de juratul Perry Wakeman, care a descris aromele astfel: „Caramel, note sărate, note fructate ușor fermentate, o ușoară senzație de arsură ca de cărbune. Persistența a fost incredibilă. Trei brânzeturi mai târziu, încă îi simțeam gustul”.

Din motive sanitare, doar jurații care au semnat o declarație specială au putut gusta produsele. La finalul zilei, mesele erau încă pline de brânzeturi, dar organizatorii au anunțat că resturile vor fi reciclate local și „transformate în energie”.