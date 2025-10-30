Pastele clasice la cuptor / Un gust special cu doar câteva ingrediente simple: ardei copți, pui și brânză

Serile din timpul săptămânii pot fi aglomerate, cu o mulțime de activități, dar asta nu înseamnă că cina nu poate fi specială. Cu o listă de ingrediente simple, poți pregăti rapid mese gustoase și savuroase în timpul săptămânii. Acest preparat poate fi gata în 30 de minte și e savuros, conform Parade.

Brânza ricotta bogată și cremoasă, combinată cu ardei copți pasați, parmezan și usturoi și creează un sos incredibil pentru paste. Felii de mozzarella proaspătă deasupra sunt finisajul perfect.

Pastele ar trebui să fie gătite al dente, deoarece absorb mai bine sosul în timp ce se gătesc. Și pentru că acest preparat va intra în cuptor, gătirea pastelor până sunt al dente va preveni supragătirea acestora în timpul coacerii și transformarea lor într-o masă lipicioasă.

Ingrediente pentru 8 porții

1 borcan de 340g ardei copți marinați cu usturoi, scurși

1 cană brânză ricotta

½ cană parmezan ras proaspăt

1 linguriță sare

½ linguriță piper negru proaspăt măcinat

1 lingură busuioc proaspăt tocat

230g mozzarella proaspătă, felii

450g paste mini penne

340g pui gătit, tocat

Cum se prepară

Preîncălzește cuptorul la 175°C.

Înte timp, pune pastele la fiert într-o oală cu apă și puțină sare. Atenție, nu pune pastele înainte ca apa să dea în clocot. Gătește pastele până când sunt al dente.

Între timp, pasează ardeii copți scurși. Toarnă ardeii pasați într-o cratiță medie pe foc mediu. Adaugă ricotta, parmezan, sare, piper și busuioc. Amestecă bine pentru a se combina toate ingredientele. Lasă sosul să fiarbă ușor în timp ce pastele se fierb.

Scurge pastele, păstrând cel puțin ½ cană apă în care au fiert paste. Toarnă și pastele scurse în același vas cu sosul. Adaugă apa pe care ai păstrat-o la sos și amestecă bine pentru a se combna toate ingredientele. Adaugă și puiul la paste și amestecă bine totul. Toarnă într-o tavă pentru cuptor și acoperă cu felii de mozzarella. Lasă la cuptor până începe să se rumeneacă, aproximativ 15 minute.

Cina este gata!