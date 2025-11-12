Poate ați fost în diverse magazine chinezești din Europa sau alte zone din Occident și ați băgat de seamă că singurul produs care pare să semene cu brânza este tofu, un produs din soia. Nu găsiți nici lapte sau derivate lactate. Motivul este acela că dieta tradițională chineză se bazează pe cereale, legume, leguminoase și porții mici de carne, fără a include produse lactate.

Creatoarea de conținut @clarita_tips a publicat un videoclip pe rețelele sale sociale care a devenit viral, adunând peste 30.000 de aprecieri, scrie La Vanguardia. În el explică de ce chinezii nu mănâncă brânză, un subiect care a stârnit curiozitatea a mii de utilizatori.

Ea începe prin a sublinia că „dacă vezi un preparat chinezesc cu brânză în țara ta, cel mai probabil este unul adaptat gustului vostru, deoarece brânza nu există în dieta chineză tradițională”.

Creatoarea explică faptul că China, timp de secole, a fost o societate agricolă și că, în cele mai populate zone ale antichității, majoritatea terenurilor erau destinate culturilor pentru a hrăni o populație în continuă creștere. Puținele bovine existente erau folosite în principal pentru a lucra pământul, nu pentru a produce lapte.

Ea clarifică, de asemenea, că zootehnia exista, dar într-o măsură mai mică, în special în comunitățile nomade din nord și vest. De aceea, dieta tradițională chineză se baza pe cereale, legume, leguminoase și porții mici de carne, fără a include produse lactate. „Chiar și laptele de vacă, atât de obișnuit în alte țări, a început să fie consumat în China abia acum câteva decenii”, comentează ea.

„Chiar și așa, brânza nu a atins aceeași popularitate ca laptele. În orașele mari și printre tineri nu este complet necunoscută, dar de obicei apare doar în mâncărurile occidentale, cum ar fi pizza, hamburgeri sau paste. Dacă le arăt o bucată de brânză părinților mei, probabil ar spune: Ce fel de tofu este ăsta?”, glumește Clarita.

Videoclipul, care are deja peste 700.000 de vizualizări, a generat sute de comentarii precum:

„O să vând brânză în China”

„Pățim același lucru cu tofu”

„O viață fără brânză nu este viață”

„Și cum stați cu nivelul de colesterol? Cred că sunteți foarte bine din acest punct de vedere”.

Evident, există destui din zonele cu populație mai tânără și mai occidentalizată sau mai cu dare de mână care cumpără brânzeturi occidentale, unele destul de scumpe, pentru degustări gastronomice. Dar la nivelul larg al populației consumul de brânză și lactate în general nu este ceva comun.