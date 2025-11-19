Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul legii acvaculturii, după ce acest act normativ a fost reexaminat de Parlament, la solicitarea Curţii Constituţionale, transmite Agerpres.

Scopul legii este de a asigura competitivitatea activităţii de acvacultură, în contextul dezvoltării durabile şi de a contribui la creşterea economică a spaţiului rural, conform iniţiatorilor.

“Prezenta lege reglementează cadrul juridic privind activitatea de acvacultură şi de comercializare a produselor obţinute din acvacultură, când aceste activităţi se realizează pe teritoriul României, inclusiv în apele marine de sub jurisdicţia naţională a României, prin: organizarea şi administrarea sectorului de acvacultură, privatizarea societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr.31/1990, republicată cu profit piscicol, a amenajărilor piscicole şi a terenurilor pe care sunt amplasate acestea, aparţinând statului, administrarea societăţilor şi regimul concesionării sau arendării terenurilor proprietate publică şi privată a statului pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi terenurile aferente acestora, indiferent de deţinător, cu excepţia celor aflate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei ‘Delta Dunării’, aplicarea regimului juridic al terenurilor din domeniul public şi privat al statului pe care sunt amplasate amenajările piscicole precum şi terenurile aferente acestora”, prevede proiectul de lege.

Conform acestuia, responsabilitatea privind definirea şi implementarea politicii referitoare la acvacultură îi revine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA).

“Alocarea/stabilirea zonelor de acvacultură, identificarea amplasamentelor existente sau potenţiale şi structura funcţională a amenajărilor piscicole trebuie să ia în considerare obiectivele sociale, economice, de mediu şi de guvernanţă ale dezvoltării durabile, indiferent de deţinătorul dreptului de administrare sau utilizare a corpului de apă, terenului sau amenajării piscicole. Zona de acvacultură constă într-un sistem hidrologic propice acvaculturii şi care cuprinde parţial sau în întregime un bazin hidrografic de la izvoare şi până la vărsare, un corp de apă, o zonă costieră, pe mal ori pe mare, desemnată pentru practicarea acvaculturii. Desemnarea zonelor de acvacultură marină şi în lacurile de acumulare se face la propunerea ANPA, prin hotărâre a Guvernului”, stipulează actul normativ.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată, în varianta reexaminată, de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.