Colina este un micronutrient esențial pentru funcționarea creierului. Ea susține memoria, starea de spirit și controlul muscular. Ajută și la formarea membranelor celulare, conform eatingwell.com. Totuși, majoritatea oamenilor nu consumă cantități suficiente. Specialiștii avertizează că deficitul este mult mai frecvent decât credem.

Noile cercetări arată și riscuri suplimentare. Un studiu recent sugerează că un aport scăzut de colină poate fi asociat cu un risc mai mare de demență, iar efectele cele mai îngrijorătoare sunt legate de boala Alzheimer. Acesta este cel mai comun tip de demență la nivel global.

Cum a fost realizat studiul

Cercetători din Arizona, inclusiv de la Arizona State University și Mayo Clinic Arizona, au analizat nivelurile de colină din sânge. Ei au comparat persoane cu obezitate și persoane cu greutate considerată normală. Au pornit de la ipoteza că obezitatea este legată de niveluri scăzute de colină și de rezistența la insulină. Aceasta din urmă este un factor care crește riscul de Alzheimer.

Au fost incluși 30 de participanți cu vârste între 29 și 36 de ani. Grupurile au fost împărțite egal între persoane cu un indice de masă corporală sănătos și persoane cu obezitate. Toți participanții erau considerați sănătoși. Nimeni nu lua medicamente și nimeni nu era într-un program de slăbire.

Cercetătorii au analizat compoziția corporală și au recoltat probe de sânge. Au evaluat nivelurile de colină și parametrii legați de diabet. Au inclus și markeri ai inflamației și enzime hepatice. Au analizat și neurofilamentul ușor, un marker legat de deteriorarea neuronală. Nivelurile crescute ale acestui marker indică un risc mai mare de demență.

Au comparat apoi aceste probe cu analize postmortem ale unor persoane cu Alzheimer sau declin cognitiv.

Ce au descoperit cercetătorii

Rezultatele au arătat o tendință clară. Persoanele cu obezitate aveau niveluri mai mici de colină. În același timp, aveau markeri inflamatori mai ridicați și semne de disfuncții metabolice. Pe măsură ce nivelul de colină scădea, nivelul markerului asociat Alzheimer creștea. Această corelație sugerează un risc mai mare de deteriorare a celulelor nervoase.

Cercetătorii atrag totuși atenția asupra unei limite. Studiul nu a analizat alimentația participanților. Nu este clar dacă oamenii cu obezitate consumă mai puține alimente bogate în colină sau dacă intervine un alt mecanism. Dimensiunea redusă a eșantionului este un alt punct sensibil.

Ce înseamnă aceste concluzii în viața de zi cu zi

Specialiștii recomandă creșterea aportului de colină prin dietă. Nutrientul se găsește în ouă, carne, pește, lactate și legume crucifere. Soia, ciupercile shiitake, alunele, fasolea roșie, cartofii roșii și quinoa sunt alternative vegetale. O alimentație variată ajută la acoperirea necesarului.

Cercetătorii subliniază și eficiența unei diete de tip mediteranean. Modelul MIND, care combină dieta mediteraneană și dieta DASH, este considerat benefic pentru sănătatea creierului. Include pește, carne de pasăre, nuci, legume verzi și fructe de pădure. Aceste alimente conțin colină, antioxidanți și grăsimi sănătoase.

Activitatea fizică regulată, somnul adecvat și hidratarea constantă susțin și ele funcția cognitivă. Interacțiunea socială și voluntariatul sunt factori care protejează sănătatea mentală pe termen lung.

Acest studiu întărește legătura între nivelurile scăzute de colină și riscul de Alzheimer. Sugerează și o asociere între obezitate și deficitul acestui nutrient. În contextul în care multe persoane nu consumă suficiente alimente bogate în colină, specialiștii recomandă o analiză atentă a dietei. Înlocuirea alimentelor ultra-procesate cu opțiuni naturale rămâne una dintre cele mai eficiente măsuri.