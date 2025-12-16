Le Cordon Bleu a marcat 130 de ani de excelență în educația culinară printr-un eveniment special desfășurat la Kaiamo, unul dintre cele mai apreciate restaurante din Capitală. Sub conceptul „Back to School”, celebrarea a luat forma unui live cooking class care a adus împreună demonstrații gastronomice, dialog cu bucătarii și o experiență culinară cu totul aparte. Iar G4Food a documentat totul.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Evenimentul i-a avut ca protagoniști pe chef Colin Barnard, reprezentant Le Cordon Bleu London, și pe chef Radu Ionescu, gazda serii, care au gătit cot la cot într-un context memorabil. La masă, am descoperit preparate cel puțin surprinzătoare, printre care o reinterpretare elegantă a salatei de boeuf, de această dată cu homar, completată de o degustare de brânzeturi atent selecționate.

Tematica a fost Back to School – un chef consacrat încă învață

Pentru chef Radu Ionescu, evenimentul a fost mai mult decât o demonstrație culinară, a fost o celebrare încărcată de emoție. „Nostalgia este primul sentiment care îmi vine în minte”, a spus acesta, făcând referire la întoarcerea simbolică pe băncile școlii. Emoțiile au fost cu atât mai puternice cu cât, după cum mărturisește, nu a gătit „pentru profesori sau pentru o notă, ci pentru o țară”. Reprezentarea României într-un astfel de context internațional a avut o semnificație aparte.

Conceptul „Back to School” a revenit constant în discurs, ca o metaforă a învățării continue. „Un chef consacrat învață în fiecare zi”, spune Radu Ionescu, fiind convins că în gastronomie nu există stagnare. Industria nu permite rutină, iar curiozitatea rămâne motorul principal al evoluției. Dincolo de tehnică, acesta consideră că următoarea generație trebuie să învețe, înainte de toate, etica și sistemul de valori, fundamente fără de care performanța nu poate exista.

Un moment-cheie al serii a fost demonstrația realizată de chef Colin Barnard, care a gătit un preparat complex pe bază de homar, punând accent pe utilizarea integrală a ingredientului. Din carcasele de homar a fost realizat un sos intens, de tip bisque, iar carnea a fost transformată într-o umplutură fină pentru paste.

Un preparat construit în baza idei de zero waste

Filosofia „zero waste” a fost astfel integrată natural într-un preparat rafinat, unde gustul marin s-a regăsit coerent în fiecare element din farfurie. Privind înapoi la perioada de student, lecția care continuă să-l ghideze pe chef Radu Ionescu este curiozitatea. „Fiți curioși, puneți întrebări”, este mesajul transmis mai departe, alături de ideea că drumul spre rețeta perfectă presupune nenumărate încercări și eșecuri asumate.

Filosofia sa în ceea ce privește ingredientele este una clară și aplicată zilnic la Kaiamo: sezonalitate 100% și prioritate pentru produsele locale. „Dacă un ingredient este disponibil în România, îl alegem întotdeauna pe acela”, explică el, preferând gustul autentic în detrimentul perfecțiunii vizuale.

Lecția de gătit a durat aproximativ o oră, timp în care participanții au urmărit pas cu pas realizarea unor ravioli cu homar. La final, chef Colin Barnard a vorbit despre valorile Le Cordon Bleu și despre misiunea școlii: aceea de a face gătitul accesibil, de a pune accent pe tehnică, dar și pe inspirație.