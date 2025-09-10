Tot mai mulți fermieri folosesc azi ChatGPT, pentru a obține diverse sfaturi de specialitate, a atras atenția Ionuț Dumitru, coordonatorul de programe de la AIPROM (Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România), în cadrul producției G4Food „Agricultura în schimbare”.

„Fermierii întreabă adesea inteligența artificială: «Spune-mi și mie cu ce să dau pe aici, cu ce să stropesc». El (n.n. ChatGPT) a golit acum bazele de date de pe forumuri, de pe Reddit-uri, de pe TikTok.

Poate să fie cineva (pe aceste rețele) care a zis că el a dat cu două sticle de ceai de tei și a folosit nu știu ce concentrație și dacă a fost cea mai răspândită știre, sau a avut cele mai multe accesări, ChatGPT va lua informația de acolo, va ocoli partea de referință normal și va da o informație eronată, iar atunci omul va fi indus în eroare.

Noi sperăm că fiecare industrie va fi responsabilă și vor avea aceste baze de date în așa fel încât să folosească informația oficială și reglementată de către specialiști pentru că acea informație este cea care va fi recunoscută și atunci informația va fi sigură.

Adică, dacă ChatGPT o să acceseze cumva prin IP-uri și alte mijloace, că vorbesc puțin mai tehnic, baza de date, va ști că dacă e omologat la cartof 2 grame din acel produs, păi 2 grame sunt, nu că l-a luat de pe Reddit sau Forum și a zis cineva că 10-15 că grame trebuie, că nu se întâmplă nimic și atunci informația va fi eronată și se va propaga eronat”, a explicat Ionuț Dumitru pentru G4Food.