Un preparat asiatic popular ar putea ajuta la eliminarea nanoplasticelor din intestin, sugerează un nou studiu / Rezultatele sunt promițătoare, dar cercetarea a fost făcută în laborator pe animale, nu pe oameni, deocamdată

25 mart. 2026, Nutriție
FOTO: Freepik

Kimchi, preparatul coreean fermentat foarte popular în ultimii ani, a ajuns în centrul unei noi discuții despre microplastice și nanoplastice. Potrivit unui articol publicat de People, un studiu nou sugerează că o bacterie lactică izolată din kimchi ar putea ajuta organismul să elimine mai ușor nanoplasticele din intestin. Informația există, dar trebuie citită cu o nuanță importantă: cercetarea nu a fost făcută încă pe oameni, ci în condiții de laborator și pe șoareci.

Confirmarea credibilă a acestor date vine din surse științifice și instituționale. EurekAlert, care a distribuit comunicatul bazat pe studiul evaluat de specialiști, arată că echipa a analizat o bacterie numită Leuconostoc mesenteroides CBA3656, izolată din kimchi, și a observat că aceasta se poate lega de nanoplastice în condiții intestinale simulate. În testele pe șoareci germ-free, administrarea acestei bacterii a dus la o creștere de peste două ori a cantității de nanoplastice eliminate prin fecale. Articolul științific este publicat în Bioresource Technology.

Cu alte cuvinte, nu kimchi în sine a fost testat direct ca aliment într-un studiu clinic pe oameni, ci o tulpină probiotică extrasă din el. Asta înseamnă că titlurile de tipul „alimentul care scoate microplasticele din corp” simplifică informația mult mai mult decât permit datele reale. Cel mult se poate spune, prudent, că o bacterie derivată din kimchi a arătat în laborator și la animale un potențial de a lega nanoplasticele și de a favoriza eliminarea lor.

Bacterie eficientă

Phys.org, care a relatat la rândul său despre lucrare, explică faptul că bacteria și-a păstrat capacitatea de adsorbție într-un interval larg de condiții relevante pentru mediul intestinal. Publicația notează că eficiența de adsorbție a rămas la 57% în condiții intestinale simulate, iar rezultatele pe animale au sugerat o reducere posibilă a acumulării de nanoplastice în intestin.

- articolul continuă mai jos -

De ce contează acest lucru? Pentru că nanoplasticele, particule extrem de mici rezultate din degradarea materialelor plastice mai mari, sunt intens studiate pentru potențialele lor efecte asupra sănătății. Totuși, chiar aici există o doză serioasă de prudență științifică. Unele surse academice și instituționale subliniază că microplasticele și nanoplasticele sunt larg răspândite în mediu și pot ajunge în organism, însă amploarea exactă a efectelor asupra sănătății umane rămâne încă în dezbatere, iar metodele de măsurare sunt în continuă rafinare.

Există și alte cercetări care au intrat în aceeași conversație publică, de exemplu cele despre okra și schinduf. Și aici există confirmări credibile, dar din nou într-un context mai limitat decât lasă să se înțeleagă unele titluri populare. American Chemical Society și Tarleton State University au arătat că extractele de okra și schinduf pot atrage și elimina o parte importantă din microplastice din apă, inclusiv din apă dulce, apă marină și ape subterane. Dar aceste rezultate privesc tratarea apei, nu eliminarea microplasticelor din corpul uman.

Aici este diferența esențială. Studiul despre kimchi se referă la un posibil mecanism biologic observat la animale, printr-o bacterie probiotică izolată din aliment. Studiile despre okra și schinduf se referă la purificarea apei contaminate, nu la detoxifierea oamenilor. Prin urmare, toate aceste date sunt interesante, dar nu justifică încă ideea că există deja un aliment dovedit că „scoate microplasticele din corpul uman”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
25 mart.
5 alimente care te ajută să slăbești fără să mănânci mai puțin / Tania Fântână (nutriționist): Sunt sățioase, au un aport caloric moderat și îți permit să mănânci porții decente fără să îți sabotezi dieta
Nutriție
25 mart.
Nutriționist: „Dacă mănânci iaurt pentru că e sănătos, află că există un aliment mult mai eficient pentru microbiomul intestinal”/ Include-l în dieta zilnică
Nutriție
24 mart.
Nutriționistul lui Messi: „Putem să ne controlăm senzația de sațietate fără probleme”/ Ce să faci atunci când apare senzația de foame sau poftă
Nutriție
24 mart.
Apetitul, primul afectat de ora de vară / Dietetician: „Este recomandat un mic dejun bogat în proteine şi fibre cum ar fi, de exemplu, omletă cu legume sau hummus cu pâine integrală”
Nutriție
24 mart.
Zece alimente considerate „bogate în proteine” care sunt, de fapt, supraevaluate / Sunt sănătoase, dar nu țin locul unei surse reale de proteine
Cele mai noi articole

Tiramisu clasic cu Hochland Mascarpone / Desert italian cremos
Australia și Uniunea Europeană au semnat acordul de liber schimb negociat de ani de zile / Fermierii europeni denunță deja concesiile făcute pentru carnea australiană
Vinul românesc, între potențial uriaș și politici care blochează dezvoltarea / România are un sector vitivinicol recunoscut internațional, dar lipsa unei politici coerente pune în pericol atât dezvoltarea economică, cât și imaginea țării
Obiceiuri vechi, meşteşuguri locale şi momente artistice la Târgul de „Buna Vestire” de la Tismana, Gorj / Este locul în care gospodarii îşi refac proviziile pentru noul sezon agricol
ANALIZĂ | Gofrele, unul dintre cele mai comandate deserturi din România. Bucureștiul este orașul cu cele mai multe comenzi de waffles din Balcani
