Localul care a declanșat curiozitatea spaniolilor se află în regiunea Madrid, în localitatea Móstoles și se numește Pulpo del Rey (Caracatița regală). Este o șaormă în lipie sau pita, cu „de toate”, inclusiv mai multe tipuri de sosuri. Garnitura este din cartofi prăjiți.

Spaniolii, mari iubitori de preparate pe bază de caracatiță și fructe de mare, nu au întârziat să ia cu asalt fast-food-ul, pentru a testa produsul … românesc. Pentru că, spre surpinderea lor, inventatorul acestui produs nu este nici turc (iubitor de kebab sau șaormă), nici basc, galician sau spaniol (cu tradiție în prelucrarea caracatiței), ci român. Cel mai probabil, inspirat din ideea unui controversat patron de restaurant din București, care s-a extins la Londra deschizând o șaormerie cu caracatiță.

Dar dincolo de idee, prepararea caracatiței, pentru a fi suculentă și gustoasă, nu este ceva simplu. Necesită cunoștințe bune de bucătărie și o tehnică adecvată.

Preparatul surpriză pare să fie pe gustul spaniolilor din zonă, pentru că, la puțin timp după deschidere, proprietarul a crescut prețul unei șaorme de la 12 la 13 euro și al unui meniu complet de la 15 la 17 euro, dovadă că cerere există.

Comentariile din postarea despre ineditul preparat de caracatiță oscilează între amuzament și respingere a ideii, dar și descrierea sa ca „truco rumano”, truc românesc în traducere, dar și numele unui cunoscut blogger român din Peninsulă care prezintă tot felul de „șmecherii” utile, apreciate și de români și de localnici.