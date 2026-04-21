TikTok nu mai este doar o platformă de divertisment, ci un instrument care influențează direct unde aleg oamenii să mănânce, arată datele recente din industrie. De la descoperire la decizie, totul se întâmplă acum într-un singur flux, potrivit restaurantdive.

Rețelele sociale au schimbat complet modul în care consumatorii descoperă restaurantele, iar TikTok se află în centrul acestei transformări.

Cu peste 200 de milioane de utilizatori activi lunar în Statele Unite, platforma nu mai este doar un canal de promovare, ci un factor real în deciziile de consum. Potrivit datelor, 3 din 4 utilizatori spun că TikTok le influențează alegerile legate de restaurante.

Procesul este rapid: un utilizator vede un preparat într-un clip, verifică reacțiile din comentarii, apoi decide fie să comande, fie să meargă direct în restaurant. Ulterior, își împărtășește propria experiență, alimentând același ciclu.

Trendurile online devin cerere reală

Aproximativ 77% dintre americani spun că iau decizii legate de masă în funcție de ce este popular online. În plus, peste jumătate dintre utilizatorii TikTok au vizitat sau intenționează să viziteze un restaurant de tip fast food sau quick service după ce l-au descoperit pe platformă.

Trendurile nu mai sunt doar divertisment, ci indicii clare despre preferințele consumatorilor și despre ce produse pot genera cerere rapidă.

Conținutul autentic, mai important decât imaginea perfectă

Unul dintre cele mai mari schimbări este legat de tipul de conținut care funcționează. Dacă în trecut restaurantele mizau pe imagini perfect stilizate, pe TikTok funcționează mai bine conținutul autentic.

„Oamenii vor să vadă experiența reală, nu doar o versiune idealizată”, explică Daniel Lee. Clipurile filmate de clienți sau creatori de conținut, în contexte reale, generează mai mult interes și încredere.

De la vizualizări la vânzări

Restaurantele care obțin rezultate folosesc conținutul organic pentru a înțelege ce atrage publicul, apoi amplifică acele materiale prin campanii plătite.

Formate precum Spark Ads sau TopFeed sunt concepute pentru a integra reclamele în fluxul natural al platformei, fără a întrerupe experiența utilizatorului.

Potrivit datelor din industrie, utilizarea unor soluții automate de optimizare poate duce la creșteri de peste 50% ale rentabilității investiției (ROAS).

Comunitatea, cheia loialității

Succesul pe TikTok nu înseamnă doar vizibilitate, ci și construirea unei comunități. Restaurantele care cresc pe platformă colaborează frecvent cu creatori de conținut, care testează produse, explică trenduri și atrag public nou.

Această combinație între conținut autentic și promovare targetată poate duce la creșteri vizibile ale traficului în locații. De exemplu, unele campanii au generat creșteri de până la 14% ale vizitelor în restaurant în perioadele de promovare limitată.

De la poftă la fidelizare

Pentru restaurantele care se confruntă cu costuri în creștere și marje mai mici, TikTok devine un instrument tot mai relevant.

Platforma nu mai este doar locul unde oamenii descoperă ce să mănânce, ci și spațiul unde se formează obiceiuri de consum.

Un clip poate genera o poftă, o vizită și, în timp, loialitate.