Kaufland România introduce în zonele sale Grill un meniu realizat în parteneriat cu Dristor Kebap, disponibil în 47 de magazine din București, Ilfov și alte patru orașe. Meniul costă 34 de lei și include carne de pui după rețeta Dristor, salată, sos și cartofi prăjiți.

Parteneriatul dintre cele două companii aduce produsele Dristor Kebap în punctele Kaufland Grill, începând din luna noiembrie. Noul meniu este disponibil în 47 de magazine din București, Ilfov, Craiova, Constanța, Curtea de Argeș și Câmpulung.

La prețul de 34 de lei, meniul de tip box conține carne de pui pregătită după rețeta originală Dristor Kebap, un mix de salată de varză și morcov și un sos Dristor, la alegere dintre cele două variante disponibile. Cartofii prăjiți sunt furnizați de Kaufland Grill.

Clienții pot adăuga la comandă și alte produse realizate de Dristor Kebap, precum orez cu lapte, ayran sau limonadă.

„Ne dorim să le oferim clienților noștri un sortiment cât mai variat și să găsească constant în magazine produse și experiențe relevante pentru ei. Prin parteneriatul cu Dristor Kebap, ne bucurăm că putem diversifica și mai mult sortimentul nostru la punctele Grill”, a declarat Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs, Kaufland România.

Dristor Kebap vrea să extindă parteneriatul în toate magazinele Kaufland

Potrivit reprezentanților Dristor Kebap, colaborarea a început inițial în șase magazine Kaufland, iar obiectivul companiei este extinderea treptată la nivel național.

„Dristor Kebap face parte din orașul nostru din 1999, iar pentru mulți români gustul lui e legat de o amintire. Astăzi, acest gust se naște într-o fabrică modernă, cu linii de producție automatizate, unde rețeta originală întâlnește cele mai înalte standarde de siguranță alimentară”, a declarat Valentin Dinu, Director Comercial Dristor Kebap.

Produsele destinate parteneriatului sunt realizate în fabrica Dristor Kebap Factory din Otopeni, extinsă în 2025 la o suprafață de 5.000 de metri pătrați și dotată cu linii de procesare automatizate.

Unitatea produce kebab de pui și de vită rotisat, atât congelat, cât și gata preparat, meniuri ready meal, wrapuri, baghete și sosuri. În portofoliu se regăsesc și preparate precum supa de linte, humusul, orezul cu lapte, ayranul și limonada.

Compania precizează că procesele de spălare, dezinfectare și tăiere a legumelor sunt automatizate și că produsele pot fi urmărite pe întregul flux de producție, de la materia primă până la raft. Carnea utilizată este Halal, iar principiile aferente sunt respectate în toate etapele procesului de producție.