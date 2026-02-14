Katy Perry, una dintre cele mai cunoscute vedete pop ale ultimelor două decenii, a vorbit despre mâncarea la care apelează atunci când are nevoie de confort. Nu este vorba despre o băutură sau un desert, așa cum s-ar putea crede din estetica videoclipurilor sale, ci despre un preparat sărat, extrem de precis ales, conform Taste of Home.

Artista și-a început cariera în muzica gospel, apoi a făcut trecerea către pop la începutul anilor 2000. În 2010, piesele sale erau practic omniprezente la radio, cu hituri precum „California Girls”, „Firework” sau „Teenage Dream”, care au definit sunetul unui deceniu. În afara muzicii, Katy Perry a atras atenția recent și prin experiențe mai puțin obișnuite pentru un star pop, inclusiv participarea la un zbor în spațiu.

După astfel de momente intense, chiar și pentru o celebritate obișnuită cu spectaculosul, nevoia de confort rămâne una cât se poate de umană. Întrebarea este ce alege Katy Perry atunci când vrea ceva familiar și liniștitor.

Răspunsul a venit într-un interviu acordat publicației US Weekly. Deși mulți ar fi presupus că preferă ceva dulce, artista a surprins cu alegerea ei. „Mâncarea mea de confort sunt nuggets de pui”.