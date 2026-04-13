Actorul Johnny Depp își extinde activitatea dincolo de cinematografie și intră pe piața băuturilor alcoolice, lansând propriul brand de rom, numit „Three Hearts”. Proiectul face parte dintr-o tendință tot mai vizibilă la Hollywood, unde vedetele își diversifică afacerile prin produse premium, conform Profit.

Lansarea vine într-un context în care tot mai multe nume celebre aleg să investească în industria băuturilor spirtoase. Printre acestea se numără artiști și actori precum Beyoncé, Margot Robbie sau Ryan Reynolds, care au dezvoltat branduri proprii de whisky, gin sau tequila.

Un proiect personal, inspirat de familie

Denumirea „Three Hearts” nu este întâmplătoare. Brandul este inspirat din viața personală a actorului, cele trei inimi simbolizând cele mai importante relații din viața sa: fosta parteneră Vanessa Paradis și cei doi copii ai lor.

În același timp, proiectul reflectă și legătura puternică pe care Depp o are cu zona Caraibelor, unde a petrecut mult timp și unde deține inclusiv o insulă privată. Actorul a explicat că romul nu este doar o băutură, ci „păstrează istoria insulelor”, fiind rezultatul muncii oamenilor care cultivă trestia de zahăr și produc alcoolul.

Cum este produs romul

Romul „Three Hearts” este realizat într-o distilerie din Republica Dominicană, folosind metode tradiționale. Procesul de maturare durează șapte ani. Băutura este învechită timp de cinci ani în butoaie de bourbon, cu influențe de vin Oloroso, după care este transferată pentru încă doi ani în butoaie de coniac. Rezultatul este un produs premium, cu un profil aromatic complex, descris prin note de caramel, lemn, condimente, portocale confiate și vanilie.

Johnny Depp nu s-a limitat la rolul de imagine al brandului, ci s-a implicat direct în procesul creativ. Actorul a desenat forma sticlei și elementele grafice care o decorează.

Designul include simboluri personale inspirate din tatuajele sale, precum un craniu, un fulger și cifra trei. Acestea reflectă teme precum efemeritatea vieții, prietenia și noile începuturi.

Pe sticlă apare și motto-ul brandului: „Fără frică. Fără răutate. Fără invidie”, un mesaj care sintetizează filosofia proiectului.

Lansare și strategie

Primele detalii despre brand au apărut încă din 2025, însă lansarea oficială a avut loc recent, după mai mulți ani de dezvoltare. Evenimentul de lansare organizat la Los Angeles a reunit nume importante din industria muzicală și cinematografică, marcând intrarea oficială a actorului în acest segment de piață.

Prima ediție a romului este disponibilă pentru precomandă la un preț de aproximativ 69,99 dolari, iar livrările au început în 2026.

Proiectul are și o componentă simbolică. Ideea brandului a fost consolidată după distrugerile provocate de uragane în Caraibe, iar inițiatorii și-au propus să susțină și să promoveze comunitățile locale din această regiune. În acest context, „Three Hearts” nu este prezentat doar ca un produs premium, ci ca o inițiativă care îmbină tradiția, experiența personală și implicarea socială.

Intrarea lui Johnny Depp în industria băuturilor spirtoase confirmă o tendință generală, în care celebritățile își transformă notorietatea în branduri comerciale. Pentru actor, însă, proiectul pare să fie mai mult decât o investiție. Prin „Three Hearts”, Depp își pune amprenta personală asupra unui produs care reflectă atât trecutul său, cât și legătura cu una dintre cele mai importante regiuni din viața sa.