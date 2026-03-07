Italia a urmărit în justiție lanțul de restaurante, cunoscut în spaniolă sub numele de La Mafia se sienta a la mesa, prin intermediul diverselor instanțe și organisme oficiale în ultimii ani, susținând că numele banalizează atât crima organizată, cât și eforturile de combatere a acesteia.

În 2018, Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală a decis că numele este invalid, deoarece transmite o „imagine global pozitivă” a mafiei. Acesta a adăugat că marca era „de aceea susceptibilă să șocheze sau să ofenseze nu numai victimele acelei organizații criminale și familiile acestora, ci și orice persoană care, pe teritoriul UE, întâlnește acea marcă și are un prag mediu de sensibilitate și toleranță”.

Opt ani mai târziu, Oficiul spaniol pentru brevete și mărci a decis, de asemenea, în favoarea Italiei și a declarat numele lanțului de restaurante ca fiind invalid.

Lanțul, care poate face apel împotriva deciziei, a susținut că și-a luat numele dintr-o carte de rețete, și nu de la organizația criminală. În plus, mai arată reprezentanții restaurantului cuvântul „mafia” nu mai era asociat exclusiv cu activități ilegale.

Decizia a menționat că societatea a afirmat că „termenul mafia este într-adevăr utilizat în alte industrii, cum ar fi cea audiovizuală sau literară, iar publicul spaniol identifică acest termen ca o aluzie la un fenomen cultural, mai degrabă decât la o organizație criminală”.

Cu toate acestea, hotărârea a subliniat și faptul că Italia a explicat că termenul se referă la o organizație criminală globală care operează și în Spania: „După cum menționează Italia, cele mai frecvente infracțiuni ale organizației menționate sunt, printre altele, traficul de droguri și arme, crima organizată, pirateria, spălarea de bani, corupția funcționarilor publici și omorurile”.

Hotărând în favoarea cererii Italiei, oficiul a declarat: „Denumirea controversată contravine atât ordinii publice, cât și moralității. Denumirea principală reproduce direct numele unei organizații criminale reale, a cărei activitate nu este un fenomen îndepărtat sau pur literar, ci o realitate persistentă”.

