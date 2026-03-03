Iranul interzice exporturile de produse alimentare şi agricole/ Guvernul dă prioritate aprovizionării populaţiei cu bunuri esenţiale

03 mart. 2026, Articole / Reportaje
Iranul interzice exporturile de produse alimentare şi agricole/ Guvernul dă prioritate aprovizionării populaţiei cu bunuri esenţiale
Foto: Dreamstime

Guvernul iranian a anunţat marţi că interzice exporturile de produse alimentare şi agricole, ca urmare a războiului în desfăşurare cu Israelul şi Statele Unite, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Exportarea oricăror produse alimentare şi agricole este interzisă până la noi dispoziţii”, a indicat agenţia de presă Tasnim, care citează un comunicat al guvernului.

„Guvernul dă prioritate aprovizionării populaţiei cu bunuri esenţiale”, a adăugat comunicatul executivului de la Teheran.

Începând de sâmbătă, Iranul a pus în aplicare un plan de urgenţă, după ce Israelul şi SUA au lansat un atac de amploare împotriva Iranului în care a fost ucis ghidul suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989. Teheranul a ripostat cu lovituri aeriene împotriva Israelului şi ţărilor din regiune ce găzduiesc baze militare americane.

Preşedintele american Donald Trump a promis că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei militare şi a capacităţilor sale nucleare.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
19 mart.
Peste 4,5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei, iar masa de Paște rămâne un lux pentru mulți / Colecta Națională de Alimente începe pe 20 martie în sute de magazine
Peste 4,5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei, iar masa de Paște rămâne un lux pentru mulți / Colecta Națională de Alimente începe pe 20 martie în sute de magazine
Articole / Reportaje
19 mart.
Șefa unui magazin din Polonia a fost concediată după ce s-a plâns de frigul din unitate / Femeia spune că va merge în instanță
Șefa unui magazin din Polonia a fost concediată după ce s-a plâns de frigul din unitate / Femeia spune că va merge în instanță
Articole / Reportaje
19 mart.
O veste bună pentru consumatorii de cafea: prețul ar putea scădea drastic în perioada următoare, conform specialiștilor din domeniu
O veste bună pentru consumatorii de cafea: prețul ar putea scădea drastic în perioada următoare, conform specialiștilor din domeniu
Articole / Reportaje
19 mart.
Carnea de vită poate decide soarta acordului comercial dintre UE și Australia / Ursula von der Leyen merge la Canberra pentru negocierile finale
Carnea de vită poate decide soarta acordului comercial dintre UE și Australia / Ursula von der Leyen merge la Canberra pentru negocierile finale
Articole / Reportaje
19 mart.
Ce aliment consumă un cântăreț pasionat de sport, la micul dejun, înainte de a alerga la maraton/ Nu e nici proteină, nici ceva sănătos
Ce aliment consumă un cântăreț pasionat de sport, la micul dejun, înainte de a alerga la maraton/ Nu e nici proteină, nici ceva sănătos