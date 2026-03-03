Guvernul iranian a anunţat marţi că interzice exporturile de produse alimentare şi agricole, ca urmare a războiului în desfăşurare cu Israelul şi Statele Unite, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Exportarea oricăror produse alimentare şi agricole este interzisă până la noi dispoziţii”, a indicat agenţia de presă Tasnim, care citează un comunicat al guvernului.

„Guvernul dă prioritate aprovizionării populaţiei cu bunuri esenţiale”, a adăugat comunicatul executivului de la Teheran.

Începând de sâmbătă, Iranul a pus în aplicare un plan de urgenţă, după ce Israelul şi SUA au lansat un atac de amploare împotriva Iranului în care a fost ucis ghidul suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989. Teheranul a ripostat cu lovituri aeriene împotriva Israelului şi ţărilor din regiune ce găzduiesc baze militare americane.

Preşedintele american Donald Trump a promis că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei militare şi a capacităţilor sale nucleare.