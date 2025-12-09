O nuntă în India s-a transformat într-o bătaie pe cinste, cu scaune în cap, după ce a devenit certitudine faptul că din meniu lipsește desertul. Episodul a avut loc la Bodh Gaya, în statul indian Bihar și a fost relatat de mai multe publicații indiene, soldându-se în final cu anularea ceremoniei și plângeri depuse la poliție.

Desertul pentru care așteptarea atât de intensă a degenerat în bătaie se numește rasgulla, un desert indian tipic preparat dintr-un fel de brânză proaspătă, paneer, mai precis lapte dulce închegat, și griș, fierte și apoi scufundate într-un sirop ușor cu zahăr și diferite arome: apă de trandafiri, cardamom, cocos, scorțișoară etc.

Lipsa desertului la finalul mesei a generat inițial o discuție aprinsă între invitații mirelui, pe de o parte, și ai miresei, pe de astal. Aceasta a degenerat apoi într-un neașteptat episod de violență. În final, ceremonia de nuntă a fost suspendată, iar familia miresei a depus o plângere împotriva familiei mirelui.

Camerele de supraveghere ale hotelului care găzduia recepția în restaurantul său intern au surprins următoarea scenă: la un moment dat, în jurul bufetului se crează haos. Invitații mirelui încep să se certe, iar în câteva secunde sala se transformă într-un adevărat câmp de luptă: scaune aruncate, farfurii care zboară în aer, urlete și lovituri fel de fel.

Încăierarea a durat câteva minute, până când petrecerea a fost oprită, iar căsătoria în sine a rămas suspendată. Iar povestea, nu s-a încheiat aici, desertul fiind de fapt un fel de cireașă de pe tort. În zilele următoare, familia miresei a depus o plângere legată de zestre împotriva familiei mirelui, care a respins toate acuzațiile.