Cauza decesului a patru turişti germani, care au murit la jumătatea lunii noiembrie la Istanbul, a fost intoxicaţia cu un pesticid folosit la fumigaţia hotelului în care aceştia erau cazaţi, a confirmat miercuri un institut de medicină legală, transmite agenţia EFE, transmite Agerpres.

Autopsiile persoanelor decedate – un cuplu turc cu domiciliul în Germania şi cei doi copii ai lor, în vârstă de 3, respectiv 6 ani – au demonstrat că decesele nu au fost cauzate de o intoxicaţie alimentară, aşa cum s-a crezut iniţial, ci de pesticide, a relatat postul public de televiziune TRT.

Marţi, s-a anunţat că raportul procurorului depus la instanţa care instrumentează cazul a confirmat prezenţa gazului fosfină pe prosoape, măşti şi alte obiecte analizate din hotel.

Fosfina este o substanţă extrem de toxică, rezultă din reacţia fosfurii de aluminiu, conţinută în unele pesticide, cu apa sau umiditatea ambientală.

Pesticidele de acest tip trebuie utilizate doar cu extremă precauţie, fiind raportate decese în numeroase ţări, de la Statele Unite şi Regatul Unit până chiar la Turcia.

Membrii familiei decedate sosiseră la Istanbul cu trei zile înainte şi erau cazaţi la un hotel din cartierul Fatih. Ei au mers la spital la 12 noiembrie, acuzând greaţă şi vărsături în timpul nopţii.

După ce le-au fost administrate fluide intravenoase, ei au fost externaţi şi au revenit la hotel, însă la primele ore ale zilei următoare, deoarece simptomele s-au agravat, ei au fost transportaţi cu ambulanţa la clinică, unde cei doi copii au murit. Părinţii lor au murit zilele următoare.

Ancheta s-a concentrat iniţial pe o posibilă intoxicaţie alimentară. Autorităţile au închis restaurantul unde familia luase masa cu o zi înainte şi au reţinut mai mulţi vânzători de alimente consumate de familie.

Cazul a stârnit o amplă dezbatere în Turcia cu privire la igiena alimentară, însă această pistă a fost în cele din urmă abandonată, iar ancheta s-a concentrat asupra hotelului, după ce s-a constatat că şi alţi oaspeţi au prezentat simptome similare, însă mai uşoare.

Hotelul a fost, de asemenea, închis, iar aproximativ zece persoane se află în arest preventiv. Ancheta este în curs de desfăşurare.