Sectorul cerealelor traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, după ce creșterea explozivă a costurilor la îngrășăminte și combustibili a împins cheltuielile de producție la niveluri considerate „alarmante” de către fermierii europeni. Organizațiile agricole din Spania avertizează că sezonul de semănat din 2026 riscă să devină „cel mai scump și mai puțin profitabil din istorie”.

Criza este alimentată de efectele conflictului din Iran asupra piețelor energetice și asupra industriei îngrășămintelor, într-un context în care prețurile cerealelor au rămas la niveluri scăzute, insuficiente pentru acoperirea costurilor de producție.

Proteste anunțate în Spania și la Strasbourg

Nemulțumirea fermierilor a dus la organizarea unor proteste programate săptămâna viitoare în Valladolid, principalul centru cerealier din regiunea Castilia și León, dar și la Strasbourg, unde agricultorii europeni se vor alătura manifestației organizate de Copa-Cogeca, cea mai importantă structură de reprezentare a fermierilor și cooperativelor agricole din Uniunea Europeană.

Protestul coincide cu prezentarea de către Comisia Europeană a unui plan destinat reducerii impactului creșterii costurilor îngrășămintelor asupra agriculturii europene.

Organizațiile agricole spaniole, Asaja, COAG, UPA și Unión de Uniones, avertizează că numeroși producători lucrează deja în pierdere.

„Avem cel mai scump sezon de semănat din istorie din punct de vedere al costurilor și fără nicio creștere a prețurilor cerealelor. Practic, producem în pierdere”, a declarat Arsenio García Vidal, reprezentant al Asaja, citat de efeagro.com

Îngrășămintele s-au scumpit cu până la 50%

Potrivit reprezentanților cooperativelor agricole spaniole, prețurile unor îngrășăminte precum ureea au crescut cu aproximativ 50% de la izbucnirea conflictului, în timp ce prețurile cerealelor au urcat cu doar 2–3%.

Fermierii spun că diferența dintre costurile de producție și prețurile de vânzare a devenit imposibil de susținut economic. În unele cazuri, azotatul pentru fertilizare ar putea ajunge la 450 euro pe tonă, în timp ce cerealele sunt cumpărate de pe piață cu aproximativ 200 euro pe tonă.

Situația este considerată critică mai ales în regiunile afectate de secetă sau de randamente reduse, precum Andaluzia, Extremadura sau Castilla-La Mancha.

Fermierii renunță la culturile de orz

Creșterea costurilor a început deja să schimbe structura culturilor agricole. Numeroși fermieri reduc fertilizarea sau renunță complet la culturi precum orzul, orientându-se către plante mai puțin dependente de îngrășăminte, cum ar fi floarea-soarelui.

Experții avertizează că și suprafețele cultivate cu porumb sau orez ar putea scădea semnificativ, din cauza costurilor ridicate asociate culturilor irigate.

În paralel, există temeri legate de posibile lipsuri de îngrășăminte pe bază de azot spre finalul sezonului agricol, pe fondul reducerii importurilor și al costurilor ridicate la gaze naturale, care afectează producția internă de fertilizanți.

Recolte bune, dar fără profit

În ciuda problemelor economice, perspectivele privind volumul recoltei sunt relativ bune. Spania ar putea avea stocuri „decente” de cereale, susținute și de cele aproximativ cinci milioane de tone rămase din sezonul precedent.

Totuși, specialiștii avertizează că furtunile și condițiile meteorologice instabile din sudul țării vor afecta producția din unele regiuni.

Spania rămâne dependentă de importuri, producând anual între 18 și 20 de milioane de tone de cereale, în timp ce consumul intern depășește 30 de milioane de tone. În aceste condiții, piața internă este puternic influențată de evoluțiile internaționale.

Fermierii solicită acoperirea a 75% din creșterea costurilor de producție

Organizațiile agricole cer intervenții rapide din partea autorităților europene și spaniole. Asaja solicită acoperirea a 75% din creșterea costurilor de producție, considerând insuficient sprijinul actual de 55 euro pe hectar acordat de guvern.

La rândul său, Uniunea Micilor Fermieri (UPA) cere aplicarea strictă a legislației privind lanțul alimentar și combaterea speculei din sectorul comercial.

Agricultorii avertizează că actuala criză nu va afecta doar fermele, ci se va reflecta inevitabil și în prețurile alimentelor pentru consumatori.