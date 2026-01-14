Scumpirile cele mai însemnate din decembrie 2025 continuă să fie cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 60,91% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice, arată datele Institutului Național de Statistică. Există însă și alte produse și servicii ale căror prețuri au crescut semnificativ. Prețul cafelei a crescut cu aproape 24% în interval de un an, fructele cu 15%, iar bilete CFR erau în decembrie cu 24,4% mai scumpe decât în urmă cu un an, relatează Economedia.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În decembrie 2025, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 9,69%, arată datele Institutului Național de Statistică. Cele mai mari creșteri de preţuri s-au înregistrat la servicii, cu 11,00%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,48%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,75%. Date mai ample despre inflație și evoluția acesteia: AICI

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri au fost în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 23,94%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 15,19% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 12%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 14,12%. Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă (+10,96%), la pâine (+10,09%) și la carnea de bovine (+11,80%). Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 10,68%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,27%, iar cel al vinului cu 6,62%. Altă majorare importantă a tarifelor se constată și la carnea de pasăre cu 8,85%, la ulei, 10,51%, la citrice, 8,83%, iar carnea de porc s-a scumpit cu 4,44%.

Există și reduceri de preț în ultima lună din an comparativ cu decembrie 2024 la unele produse alimentare, cum ar fi la cartofi, cu 11%, la legume și conserve de legume, cu 1,44%, precum și la fasole boabe și alte leguminoase, cu 4,14%, la făină și mălai cu 1,03% respectiv 1,26%. O scădere de până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu 0,35%, transmit reprezentanții INS.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în decembrie 2025 comparativ cu luna similară din 2024 s-au consemnat în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele ale serviciilor aeriene, cu 18,37%, și cele de igienă și cosmetică, cu 17,65%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,72%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 15,12%. Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,63%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,59%, transportul urban și-a majorat tariful cu 13,75%, iar cel interurban rutier cu 8,86%.

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din decembrie continuă să fie cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 60,91% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (18,80%), la cărți, ziare, reviste (10,16%), detergenți (9,41%), tutun și țigări (6,68%). Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în decembrie cu 5,49%, iar combustibilii cu 3,94%.

În perioada decembrie 2025 – decembrie 2024, spre deosebire de lunile anterioare, nu s-au înregistrat scăderi de preţ nici la mărfurile nealimentare și nici la cele ale serviciilor.