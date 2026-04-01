Un ingredient banal, prezent cândva în aproape orice cămară, poate fi folosit ca alternativă la pudrele proteice moderne. Este vorba despre laptele praf degresat, folosit de generații pentru aportul său nutritiv și versatilitatea în bucătărie, notează Simply Recipes.

Autoarea Robin Asbell propune o întoarcere la soluțiile simple, inspirate din copilărie: „Se pare că oriunde te uiți în zilele noastre, auzi despre cât de multă proteină ai nevoie. Eu sunt mai de modă veche, așa că atunci când vreau un mic aport de proteine, cumpăr lapte praf degresat, același pe care mama îl ținea pe raft pentru momentele când rămâneam fără lapte”.

Ce este laptele praf degresat

Laptele praf degresat este obținut prin eliminarea grăsimii din lapte, urmată de deshidratare. Produsul păstrează însă o mare parte din nutrienți: proteine (în special cazeină și o cantitate mai mică de zer), vitamine și minerale.

De exemplu, trei linguri de lapte praf degresat pot furniza aproximativ 90 de calorii și 8 grame de proteine, ceea ce îl transformă într-o opțiune accesibilă pentru creșterea aportului proteic zilnic.

În același timp, conține lactoză, zahărul natural din lapte, care poate fi problematic pentru persoanele cu intoleranță. Pentru cei care o tolerează, lactoza adaugă un gust ușor dulce și poate susține fermentarea aluatului în cazul produselor de panificație.

Este important de făcut diferența între laptele praf degresat și pudra de proteine din zer. Aceasta din urmă este obținută din lichidul rămas după procesarea brânzei și conține în principal proteine, fără restul componentelor nutritive ale laptelui.

Cum poate fi folosit în bucătărie

Laptele praf degresat este apreciat pentru termenul lung de valabilitate, de până la un an, ceea ce îl face util în situații neprevăzute. Poate fi reconstituit cu apă și folosit ca înlocuitor pentru laptele lichid, inclusiv în cereale, produse de patiserie sau înghețată de casă, fără diferențe vizibile de gust.

În rețete, poate fi integrat ușor:

în smoothie-uri, pentru un aport suplimentar de proteine

în brioșe, pâine sau biscuiți, unde contribuie la textură și culoare

în granola, batoane sau „energy balls”, unde ajută la legarea ingredientelor

Pentru produse de panificație, se pot adăuga câteva linguri în lichide, iar pentru biscuiți cu crustă aurie, în făină. Brutarii profesioniști merg chiar mai departe și rumenesc laptele praf înainte de utilizare, pentru a obține o aromă ușor caramelizată.

Pe lângă avantajele nutriționale, costul redus îl face o soluție practică într-un context în care suplimentele proteice sunt tot mai populare, dar nu întotdeauna necesare.