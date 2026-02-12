Inginerul agronom Iulian Constantin Muntianu susține, într-un video publicat pe Facebook, că agricultura românească se află într-un proces amplu de restructurare, care va duce la dispariția a sute de mii de ferme în următorul deceniu și la reducerea drastică a posturilor pentru specialiști.



Rămas fără loc de muncă de șapte luni, după ce a plecat dintr-o fermă mare unde a ocupat o funcție de manager, Muntianu spune că lipsa ofertelor nu este o situație izolată. „La ultimele discuții cu câțiva fermieri pe care eu i-am cunoscut din colaborarea anterioară, unde am lucrat, ca și manager, la o fermă mare, m-au întrebat: Iulian, dar în astea șapte luni de când ai plecat, cum de nu ai găsit o altă fermă mare? Iar răspunsul este unul foarte simplu. Nu sunt posturi disponibile”.

El afirmă că fenomenul îi afectează și pe alți specialiști cu experiență. „Specialiști mai mari decât mine, specialiști care au o vechime mai mare decât am eu în domeniu, care au lucrat la ferme mult mai mari decât cea la care am lucrat eu, sunt acum fără job. Și nu sunt întâmplător fără job”.

„Peste 700.000 de ferme vor dispărea”

Potrivit acestuia, structura actuală a agriculturii românești explică în parte schimbările. „Din cele aproximativ 2,8 milioane de ferme cât sunt în România, peste 80% sunt microferme, adică ferme care au până în cinci hectare sau cinci-zece hectare”. În următorii zece ani, estimează el, „peste 700.000 de ferme vor dispărea. Se vor dizolva. Și asta înseamnă că alte ferme vor crește sau vor apărea asociații, cooperative, cu suprafețe mai mari”.

În opinia sa, reorganizarea va duce și la schimbarea modului în care sunt structurate echipele din fermele mari. „Aceste ferme mari care rezistă și care vor rezista, aceste ferme care se vor dezvolta, nu vor mai angaja ingineri specialiști care să coordoneze activitatea doar din birou. Ce vor angaja? Specialiști care efectiv vor coordona lucrarea și vor urca pe utilaj, pe tractor, în câmp”.

„Dacă acum în unele ferme mai sunt mai mulți ingineri, în curând nu vor mai fi”

El spune că multe funcții vor fi comasate. „Dacă acum în unele ferme mai sunt mai mulți ingineri, în curând nu vor mai fi. Dacă acum este manager responsabil cu parcul de utilaje sau de mecanizare, nu va mai fi. Aceste funcțiuni vor fi atribuite unui singur manager, unui singur inginer sau șef de fermă. El practic se va ocupa de tot în acea fermă, cum se practică de mult timp în multe țări dezvoltate, Germania, Franța. Acolo inginerul efectiv și lucrează”.

Problema costurilor este, în opinia sa, principalul motor al restructurării. „Problema costurilor este peste tot. Problema disponibilizărilor cuprinde și domeniul agricol, nu doar auto sau IT”. Muntianu afirmă că știe „multe ferme mari din România care au concediat sute de angajați”, inclusiv personal cu studii superioare. „Din cinci vor rămâne unul, probabil doi”.

În acest context, el spune că lipsa unui nou post nu îl surprinde. „Nu e nimic neobișnuit că nu mi-am găsit un post. Și nici nu cred că foarte curând o să apară un post disponibil”.

„Pur și simplu trebuie să ne adaptăm, trebuie să găsim alte soluții, alte activități și vom merge înainte. E bine totuși să fim prevăzători și să îți faci un plan de back-up, să nu te prindă total nepregătit”, conchide inginerul.