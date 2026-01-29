Reprezentanții industriei alimentare din Regatul Unit cer guvernului britanic să introducă o perioadă de tranziție în cazul în care Londra și Bruxelles-ul vor conveni asupra unei realinieri a regulilor agricole post-Brexit. Potrivit sectorului, o aliniere bruscă a standardelor cu cele ale Uniunii Europene ar crea un „efect de prăpastie”, cu pierderi estimate între 500 și 810 milioane de lire sterline pe an pentru companiile britanice.

Avertismentul vine pe fondul discuțiilor tehnice dintre Regatul Unit și UE privind un nou acord sanitar și fitosanitar, una dintre prioritățile stabilite la summitul din mai anul trecut dintre premierul britanic Keir Starmer și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Riscul unor pierderi majore

David Bench, director executiv al Croplife, organizație care reprezintă sectorul produselor agrochimice, avertizează că lipsa unei perioade de adaptare ar avea consecințe grave. „Dacă nu există o tranziție, impactul ar putea fi extrem de dăunător pentru producătorii britanici”, a declarat acesta.

Îngrijorările sunt amplificate de avertismentul recent al președintelui National Farmers’ Union, potrivit căruia ovăzul britanic utilizat în cereale, batoane, chiftele sau produse vegetariene ar putea deveni nevandabil în UE. Motivul este folosirea, în ultimii ani, a unor fungicide permise în Marea Britanie, dar încă neaprobate la nivel european.

Comerț afectat și birocrație excesivă

Scopul „resetării” relației comerciale UE–Marea Britanie este eliminarea barierelor care au determinat mii de companii să renunțe la exporturile către UE și reducerea prețurilor din supermarketuri. Potrivit comisiei parlamentare britanice pentru comerț, birocrația suplimentară introdusă după Brexit costă economia britanică aproximativ 8,4 miliarde de lire, în condițiile în care comerțul cu bunuri a scăzut cu 18% față de acum cinci ani, iar exporturile de alimente și băuturi cu 24%.

Un reprezentant din sectorul transporturilor a descris procedurile post-Brexit drept „un coșmar”, menționând cazuri în care camioane au fost blocate până la 27 de zile în portul Calais din cauza unor documente lipsă pentru transporturi de carne congelată.

Apel la o implementare graduală

Un raport al The Andersons Centre, realizat la solicitarea Croplife, arată că Marea Britanie a păstrat standarde legale și științifice similare cu cele ale UE după ieșirea din blocul comunitar. Totuși, deciziile privind protecția plantelor au început să difere, Londra autorizând utilizarea unor pesticide și erbicide aflate încă în proces de aprobare la nivel european.

Industria acuză lipsa dialogului cu guvernul și cere ca orice realiniere să fie implementată etapizat, pe o perioadă de cel puțin un an, similar tranziției aplicate la Brexit, sau chiar mai lungă. „Un scenariu de tip cliff-edge ar putea fi punctul de cotitură pentru mulți fermieri, într-un context deja marcat de presiuni asupra profitabilității”, avertizează David Bench.

Negocierile dintre oficialii britanici și cei europeni au început recent la Londra, cu obiectivul de a reduce semnificativ povara administrativă de ambele părți ale Canalului Mânecii.