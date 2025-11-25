Încep plăţile către fermierii din programul pentru legume cultivate în spaţii protejate, în județul Olt

Ajutorul de minimis pentru fermierii care au cultivat legume în spaţii protejate, înscrişi în programul dedicat, va fi plătit în această săptămână, a anunţat marţi, la Slatina, la o întâlnire cu producătorii, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Violeta Muşat, transmite Agerpres.

“Poimâine, mai sigur, o să vă intre în conturi banii din cadrul programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate. Ştiu că mulţi dintre dumneavoastră aşteptaţi această alocare financiară. Iată că s-au terminat centralizările la nivel de ţară, iată că Ministerul Agriculturii a depus toate eforturile pentru ca dumneavoastră să primiţi aceşti bani în timp util şi acest lucru s-a întâmplat”, a spus Violeta Muşat.

Ce sumă primesc fermierii

Reprezentantul Ministerului Agriculturii a menţionat că fermierii vor primi câte 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătraţi cultivaţi cu legume.

“Şi vreau să vă comunic şi suma, că poate fiecare dintre dumneavoastră v-aţi întrebat care este suma alocată. Iată că suma este de 1.500 de euro la 1.000 de metri pătraţi. Şi bineînţeles, ştiţi că nu există limita de suprafaţă. Deci începând de azi, mâine, poimâine, o să vă intre în conturi banii”, a subliniat Violeta Muşat.

Preşedintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, Ion Păunel, a declarat că începerea plăţilor pentru programul pentru legume în spaţii protejate şi anunţarea sumelor ce vor fi acordate este cea mai importantă veste pentru fermieri, în contextul în care au existat zvonuri că s-ar putea plăti doar 800 sau 700 de euro pentru 1.000 de metri pătraţi cultivaţi cu legume în spaţii protejate.

“Foarte important, de aceea am vrut să ne strângem la un loc, am avut şi pe doamna Muşat, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, care a spus în premieră, aici la Olt, când vor începe plăţile pe programul de legume cultivate în spaţii protejate şi plăţile vor începe chiar de mâine.

Suma va fi cea stabilită, 1.500 de euro pe mie de metri pătraţi, pentru că erau discuţii că s-ar putea să scadă la 800, la 700, ne-a confirmat doamna că va fi 1.500 de euro. Programul se adresează de anul acesta şi fermierilor, legumicultorilor, care au o suprafaţă mai mare de 1.000 de metri pătraţi. Am 5.000 de metri pătraţi, o să primesc 7.500 de euro, faţă de exerciţiul precedent când aveam 5.000 de metri pătraţi şi puteam să primesc acei 3.000 de euro doar pe 1.000 de metri pătraţi”, a spus Păunel.

Peste 5.000 de fermieri vor primi bani

În judeţul Olt vor primi ajutor de minimis prin programul pentru legume peste 5.000 de fermieri care au avut o suprafaţă de peste 1.200 de hectare de solarii cu legume.

La întâlnirea cu fermierii, organizată marţi, la Slatina, de producători şi distribuitori de seminţe şi input-uri în agricultură şi de Sindicatul Producătorilor Agricoli Olt, au fost prezenţi peste 150 de fermieri din judeţul Olt şi din alte judeţe cu bazine legumicole, cât şi reprezentanţi ai unor firme care activează în domeniu, ai unor cooperative şi organizaţii de producători.

La eveniment, fermierii au discutat şi despre noile tehnologii din domeniu, dar şi despre beneficiile asocierii.

“Am aflat noi tehnologii de producere a legumelor, noi hibrizi de legume, dar şi de probeleme, a apărut în spaţiu public această parte, se pare, de impozitare a clădirilor, solariilor şi aşa mai departe, eu cred că nu se va ajunge acolo, (…) să sperăm că nu avem aceste impozite de la anul şi, foarte important, am dat informaţia asta, am repetat-o cu anii numai, foarte mulţi nu ştiau, cooperativele, grupurile de producători şi organizaţiile de producători sunt şi la această dată, de 4-5 ani de zile, scutite pe impozit pe clădiri, pe terenuri, pe maşini şi aşa mai departe”, a mai relatat Ion Păunel, preşedintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt.