Chef Laurențiu Neamțu despre nevoie de creștere personală în paralel cu cea profesională. „Pentru ca gastronomia românească să evolueze este esențial să sprijinim producătorii, restaurantele și afacerile mici care pun accent pe calitate și pe identitate”

România a intrat pentru prima dată în selecția finală a prestigiosului concurs Bocuse d’Or Europe 2026, de la Marsilia, un simbol al excelenței gastronomice internaționale, și asta mai ales în anul în care se împlinește un secol de la nașterea celui care i-a dat numele, cheful francez Paul Bocuse.

Cinci echipe de bucătari profesioniști vor concura pe 27 noiembrie în cadrul Selecției Naționale Bocuse d’Or România, competiția care va desemna echipa care ne va reprezenta țara la Bocuse d’Or Europe 2026, la Marsilia.

Fiecare dintre finaliști sunt bucătari români cu un palmares important în cadrul diferitelor competiții internaționale. Fiecare are stilul său și reprezintă generația nouă de profesioniști care încearcă să combine tradițiile gastronomiei românești cu tot ce este nou în materie de tendințe, ingrediente și tehnici de gătit.

Am încercat să aflăm de la fiecare dintre ei cu ce gânduri și ce sentimente participă la competiție și care le sunt așteptările. Astăzi, chef Laurențiu Neamțu.

G4Food: Ce semnificație are participarea în premieră pentru România la prestigioasa competiție Bocuse d’Or Europe?

Laurențiu Neamțu: Participarea României la această competiție reprezintă o adevărată onoare, atât pentru țară, cât și pentru bucătarii săi. Este un privilegiu și, totodată, o responsabilitate de a duce mai departe numele României din punct de vedere gastronomic, pe una dintre cele mai importante scene culinare ale lumii.

G4Food: Cu ce obiectiv participi, tu și echipa?

Laurențiu Neamțu: Îmi doresc să-mi testez limitele atât pe plan culinar, cât și emoțional, și să le depășesc prin intermediul acestui concurs. Mă simt mândru să particip, dar și conștient de dificultatea competiției. Vreau să ofer tot ce am mai bun.

G4Food: Ce speri să îți aducă această experiență, dincolo de rezultatul în sine? Cu ce ți-ai propus să te întorci de la Marsilia?

Laurențiu Neamțu: Îmi propun să mă ajute să-mi dezvolt autocontrolul emoțional, capacitatea de organizare în timpul concursului, munca în echipă, precum și calitatea și prezentarea preparatelor. Într-un cuvânt, îmi doresc o creștere personală și profesională, care să se reflecte în abilitățile mele culinare.

G4Food: Cum ți se pare că a evoluat gastronomia românească de la începutul anilor 1990 și până astăzi?

Laurențiu Neamțu: Gastronomia românească a evoluat considerabil față de începutul anilor 1990 și continuă să se dezvolte constant. Vedem o generație nouă de bucătari tot mai dedicați, o atenție crescută pentru calitate și prezentare, dar și o deschidere mai mare către inovație.

G4Food: Care ar fi cel mai mare obstacol pe care trebuie să îl depășească, după părerea ta, gastronomia românească?

Laurențiu Neamțu: Lipsa investițiilor în antreprenorii locali. Pentru ca gastronomia românească să evolueze cu adevărat, este esențial să sprijinim producătorii, restaurantele și afacerile mici care pun accent pe calitate și pe identitatea culinară românească.