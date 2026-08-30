Un incendiu puternic a afectat, sâmbătă, o parte din studiourile NonStop din Fuente el Saz del Jarama, în apropiere de Madrid, complex audiovizual utilizat inclusiv pentru filmarea celebrului format culinar „MasterChef”.

Flăcările au cuprins o clădire a complexului și au provocat pagube unui studio de sonorizare, precum și zonei de birouri.

Incidentul s-a produs în cursul dimineții, iar autoritățile au mobilizat un dispozitiv important de intervenție. Din fericire, nu au fost raportate persoane rănite, deși echipajele medicale au fost prezente la fața locului ca măsură de precauție.

La sosirea pompierilor, întreaga clădire era cuprinsă de flăcări

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciile de Urgență ale Comunității Madrid, și citate de elpais.com, incendiul a izbucnit în jurul orei 11:40, la instalația situată pe Vereda Catarranas, în Fuente el Saz del Jarama.

La sosirea pompierilor, întreaga clădire era cuprinsă de flăcări. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate zece echipaje ale Departamentului de Pompieri al Comunității Madrid, intervenția fiind sprijinită și de membri ai Grupului Special de Drone.

Operațiunea a vizat în primul rând limitarea extinderii focului și stingerea flăcărilor în zonele afectate ale complexului.

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Studiourile sunt folosite pentru „MasterChef”

Incendiul lovește industria audiovizuală spaniolă deoarece complexul NonStop din Fuente el Saz del Jarama este utilizat pentru producția unor emisiuni de televiziune cunoscute.

Printre acestea se numără și „MasterChef”, unul dintre cele mai populare formate culinare de televiziune. Studiourile sunt amenajate pentru producții care presupun infrastructură tehnică importantă, inclusiv spații de filmare, zone administrative și facilități de producție.

Deocamdată, informațiile disponibile nu indică faptul că incendiul ar fi provocat victime sau că producția emisiunii ar fi fost afectată în mod direct. Nu au fost furnizate, însă, detalii privind eventualele consecințe asupra programului de filmări sau asupra echipamentelor aflate în incinta spațiilor afectate.