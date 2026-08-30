Incendiu la studiourile unde se filmează „MasterChef”, în Madrid/ O parte din complexul audiovizual a fost distrusă de flăcări

30 aug. 2026, Articole / Reportaje
Incendiu la studiourile unde se filmează „MasterChef”, în Madrid/ O parte din complexul audiovizual a fost distrusă de flăcări
Sursa foto: elpais.com
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Un incendiu puternic a afectat, sâmbătă, o parte din studiourile NonStop din Fuente el Saz del Jarama, în apropiere de Madrid, complex audiovizual utilizat inclusiv pentru filmarea celebrului format culinar „MasterChef”.

Flăcările au cuprins o clădire a complexului și au provocat pagube unui studio de sonorizare, precum și zonei de birouri.

Incidentul s-a produs în cursul dimineții, iar autoritățile au mobilizat un dispozitiv important de intervenție. Din fericire, nu au fost raportate persoane rănite, deși echipajele medicale au fost prezente la fața locului ca măsură de precauție.

La sosirea pompierilor, întreaga clădire era cuprinsă de flăcări

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciile de Urgență ale Comunității Madrid, și citate de elpais.com, incendiul a izbucnit în jurul orei 11:40, la instalația situată pe Vereda Catarranas, în Fuente el Saz del Jarama.

La sosirea pompierilor, întreaga clădire era cuprinsă de flăcări. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate zece echipaje ale Departamentului de Pompieri al Comunității Madrid, intervenția fiind sprijinită și de membri ai Grupului Special de Drone.

Operațiunea a vizat în primul rând limitarea extinderii focului și stingerea flăcărilor în zonele afectate ale complexului.

- articolul continuă mai jos -

Studiourile sunt folosite pentru „MasterChef”

Incendiul lovește industria audiovizuală spaniolă deoarece complexul NonStop din Fuente el Saz del Jarama este utilizat pentru producția unor emisiuni de televiziune cunoscute.

Printre acestea se numără și „MasterChef”, unul dintre cele mai populare formate culinare de televiziune. Studiourile sunt amenajate pentru producții care presupun infrastructură tehnică importantă, inclusiv spații de filmare, zone administrative și facilități de producție.

Deocamdată, informațiile disponibile nu indică faptul că incendiul ar fi provocat victime sau că producția emisiunii ar fi fost afectată în mod direct. Nu au fost furnizate, însă, detalii privind eventualele consecințe asupra programului de filmări sau asupra echipamentelor aflate în incinta spațiilor afectate.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
01 sept.
Peste 34.000 de doze de bere furate dintr-un depozit din California. Producătorul le cere hoților să le înapoieze
Peste 34.000 de doze de bere furate dintr-un depozit din California. Producătorul le cere hoților să le înapoieze
Articole / Reportaje
01 sept.
Casa neobișnuită din Alpii italieni construită din deșeuri de orez și care adăpostește un stup de albine
Casa neobișnuită din Alpii italieni construită din deșeuri de orez și care adăpostește un stup de albine
Articole / Reportaje
01 sept.
VIDEO | Dolomiții, sufocați de sute turiști după ce o gogoașă care se vinde la 2.300 de metri a devenit virală pe Instagram și TikTok
VIDEO | Dolomiții, sufocați de sute turiști după ce o gogoașă care se vinde la 2.300 de metri a devenit virală pe Instagram și TikTok
Articole / Reportaje
01 sept.
Liderii industriei apei vin la București. ExpoApa 2026 are loc între 8 și 10 septembrie
Liderii industriei apei vin la București. ExpoApa 2026 are loc între 8 și 10 septembrie
Articole / Reportaje
01 sept.
Festivalul Pizzei Napolitane revine, la Oradea / Pe 7 septembrie are loc finala competiției Pizza Cup România/ Participanții vor avea la dispoziție doar 5 minute pentru a pregăti o pizza
Festivalul Pizzei Napolitane revine, la Oradea / Pe 7 septembrie are loc finala competiției Pizza Cup România/ Participanții vor avea la dispoziție doar 5 minute pentru a pregăti o pizza